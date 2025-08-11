Moreno (PP) lamenta que la «desidia y el abandono sistemático» de Page a la sanidad regional perjudica a pacientes y profesionales

El diputado autonómico responsable del área sanitaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado que la «desidia y el abandono sistemático» al que Page somete a la sanidad regional está perjudicando tanto a los pacientes como a los profesionales de la misma.

De esta forma se ha pronunciado Moreno Moya tras el último suceso conocido por el que el techo de una de las salas de descanso del personal de enfermería se ha derrumbado en el Hospital de Albacete, afortunadamente sin daños personales, pero dejando en evidencia el estado de las instalaciones sanitarias con las que se cuenta en la ciudad.

Así, el diputado de los populares ha insistido en que el abandono de Emiliano García-Page para con la sanidad en Castilla-La Mancha «es total», ya que, además de este suceso, se está comprobando que, durante el verano, no se sustituye a los profesionales y falta personal médico y de enfermería en toda la región.

A todo esto, ha añadido que no se han puesto en marcha planes de contingencia para afrontar las necesidades asistenciales de Castilla-La Mancha, y presenciamos como se han cerrado cientos de camas en los hospitales de toda la región. Una situación que está originando el aumento de las listas de espera.

Moreno ha denunciado, además, el estado «lamentable» de las infraestructuras sanitarias, a las que el presidente socialista «no presta atención alguna». Una situación que se ha hecho patente con lo vivido este fin de semana en el Hospital de Albacete, donde ha insistido en el suceso por el que ha colapsado parte del techo de la zona de quirófanos, en un espacio que los sanitarios tienen para su descanso. Un ejemplo más de «esa desidia y abandono sistemático» con el que el socialista Page gestiona la sanidad de Castilla-La Mancha.

Finalmente, Moreno ha concluido lamentando que los grandes perjudicados de esto son los pacientes y los profesionales, que sufren al peor gestor sanitario de todo el país.