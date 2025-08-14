El Miteco subvenciona con más de 2,3 millones dos proyectos de energía solar fotovoltaica en la provincia de Ciudad Real

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha resuelto la concesión de ayudas por un importe total de 2.329.400 euros para dos proyectos innovadores de energía solar fotovoltaica localizados en la provincia de Ciudad Real.

Las subvenciones se enmarcan en el programa de incentivos Renoinn, cuya resolución definitiva puede consultarse aquí, destinado a la implantación de energías renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos NextGenerationEU.

En Piedrabuena se desarrollará el proyecto de mayor envergadura, con una inversión total de 5.110.838 euros y una ayuda concedida de 1.834.400 euros. Esta instalación contará con una potencia total de 5.050 kW y una capacidad de almacenamiento de 4.810 kWh.

Por su parte, en Puebla del Príncipe se ejecutará una actuación con una inversión total de 2.285.000 euros, que recibirá una ayuda de 495.000 euros. Esta planta dispondrá de una potencia total de 1.437,48 kW y una capacidad de almacenamiento de 4.950 kWh.

Según informa el ministerio, ambos proyectos contribuirán a aumentar la capacidad renovable instalada en la provincia y a avanzar en la electrificación de los procesos energéticos con fuentes limpias, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y la importación de energía de terceros países.

Innovación

El programa Renoinn, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), tiene como objetivo acelerar la descarbonización y la transición energética mediante propuestas con un alto grado de innovación y valor añadido, favoreciendo el autoconsumo, la reducción de emisiones y el ahorro energético.

En toda España, el programa ha asignado un total de 148,5 millones de euros a 199 proyectos, que aportarán 299,6 MW de generación renovable y 351,6 MWh de almacenamiento, distribuidos en cinco líneas de incentivos que incluyen agrivoltaica, fotovoltaica flotante, integración en infraestructuras, autoconsumo colectivo y bomba de calor renovable.