La mitad de los docentes de Castilla-La Mancha han sufrido violencia en las aulas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este lunes que el curso escolar 2025/2026 arranque en Castilla-La Mancha «con problemas crónicos« que afectan a las condiciones laborales del profesorado, a la calidad educativa y al clima de convivencia en las aulas. Para CSIF, el presente curso consolidará algunos de los «males endémicos» que se llevan «arrastrando desde la época de Cospedal» y una burocracia que «asfixia a todos los docentes», llegando a niveles «totalmente desbordantes» para equipos directivos, equipos de orientación y tutores, lo que provoca que el profesorado «dedique más horas a las labores burocráticas que a la preparación de las clases», según ha informado la central sindical en nota de prensa.

Entre los recortes que, aseguran, se mantienen 12 años después de su instauración destacan que el profesorado de Enseñanzas Medias todavía no ha recuperado las 18 horas lectivas; los interinos siguen sin cobrar el verano, salvo si son contratados antes del fin de octubre y trabajan de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio; las ratios siguen siendo muy elevadas y solo baja en el presente curso a 22 alumnos en primero de Primaria, un descenso que responde únicamente a una pérdida de la natalidad, mientras que sigue habiendo 25 alumnos en el resto de curso de Primaria, 30 alumnos en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 32 en Bachillerato.

Un hecho que se consolida y con «gran temor» por parte de los docentes es la violencia en las aulas. En una encuesta realizada por CSIF, la mitad de ellos dicen haber sufrido insultos, agresiones y conflictos con redes sociales mientras la Consejería de Educación ha planteado un borrador de un nuevo decreto que «se resta autoridad al profesorado y se elimina la posibilidad de expulsar a los alumnos».

El presidente de CSIF Educación regional, Juan Luis Martínez, señaló que «más de 12 años después seguimos reclamando mejoras que no llegan y curso tras curso nos encontramos en el furgón de cola de la educación pública nacional mientras otras comunidades han recuperado derechos y enmendado las condiciones laborales de sus docentes». Se suman otros recortes como el aumento del número de alumnos para formar tutorías en la educación para adultos, la subida de ratios y fusión de niveles en las escuelas de idiomas, las malas condiciones laborales de los docentes itinerantes o la pérdida de periodos lectivos en FP para la gestión de las prácticas en empresas.

