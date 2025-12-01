Suscribete a
Una mirada desde dentro de la discapacidad: 'Apace: Nuestro Mapa' se estrena en Toledo

Un documental sobre la inclusión en la sociedad con testimonios reales que se podrá ver el viernes en la sala Thalía

Toledo impulsa un taller inclusivo de artes escénicas para personas con discapacidad

La presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Toledo
Valle Sánchez

TOLEDO

El viernes 5 de diciembre de 2025, la sala Thalía del Centro Social Santa María de Benquerencia (Toledo) acogerá el estreno de 'Apace: Nuestro Mapa', un documental que da voz a las personas usuarias de la asociación Apace Toledo. La cinta, que refleja la vida ... cotidiana de individuos con parálisis cerebral y discapacidades afines, no es solo un testimonio audiovisual, sino una afirmación de su capacidad para ser protagonistas de sus propias historias.

