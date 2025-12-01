Una mirada desde dentro de la discapacidad: 'Apace: Nuestro Mapa' se estrena en Toledo

El viernes 5 de diciembre de 2025, la sala Thalía del Centro Social Santa María de Benquerencia (Toledo) acogerá el estreno de 'Apace: Nuestro Mapa', un documental que da voz a las personas usuarias de la asociación Apace Toledo. La cinta, que refleja la vida ... cotidiana de individuos con parálisis cerebral y discapacidades afines, no es solo un testimonio audiovisual, sino una afirmación de su capacidad para ser protagonistas de sus propias historias.

El documental se ha presentado este lunes en Ayuntamiento, en un acto, que contó con la presencia de la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas; Fidel Rodríguez Martín, responsable del Centro Ocupacional y de Día de APACE; y Manuel Pereira Galán, coordinador del proyecto DocumentAcción de la Asociación Cabiria, se subrayó la importancia de este proyecto que pone el foco en la participación y la diversidad. Marisol Illescas destacó la relevancia del proyecto al unir tres pilares fundamentales: cultura, inclusión y educación. «Este es un proyecto que pone a las personas en el centro, que visibiliza su inclusión y, lo más importante, que demuestra que la cultura debe estar al alcance de todos», afirmó Illescas, subrayando la contribución de entidades como Apace y la Fundación «la Caixa» en la mejora de la calidad de vida de estas personas. Un documental, «que va más allá de la mera creación audiovisual, es un documento de acción que busca llamar la atención sobre realidades que debemos visibilidad», según Marisol Illescas

En un tono similar, Fidel Rodríguez explicó el proceso de creación del documental, en el que los usuarios de Apace no solo fueron los protagonistas, sino también los cineastas. «Lo que más me impacta de este proyecto es que no se han parado a pensar en lo que están haciendo, simplemente lo hicieron. Se grabaron a sí mismos, se entrevistaron y contaron sus historias tal y como las viven, sin filtros ni barreras», comentó Rodríguez, destacando la naturalidad y la generosidad con la que los participantes compartieron su experiencia. «Son ellos mismos todo el tiempo, y lo que vemos en la pantalla es solo una muestra de lo que son capaces«, añadió.

El proceso de producción del documental ha sido una colaboración entre Apace y la Asociación Cabiria, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. El enfoque, según Manuel Pereira, fue ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para que se adentraran en el mundo del cine, permitiéndoles contar su propia realidad desde su mirada. «Este documental no solo busca mostrar cómo viven, sino también resaltar el proceso de creación, en el que cada persona es vista no como un sujeto pasivo, sino como un agente activo de su propia historia», explicó Pereira.

El documental se desarrolló durante varias sesiones en las que los usuarios de Apace asumieron el rol de cineastas, grabando su día a día en distintos espacios, desde la vivienda de la asociación hasta actividades externas. Con el acompañamiento de profesionales del audiovisual y del trabajo social, el proyecto ofreció a los participantes una oportunidad única de expresarse y, al mismo tiempo, de transformar la percepción pública sobre la discapacidad. «Es importante que la sociedad vea lo que realmente somos capaces de hacer. A veces lo que no se puede contar con palabras se puede contar con una imagen», concluyó Rodríguez.

El estreno de 'Apace: Nuestro Mapa' no es solo un evento cultural, sino un acto de sensibilización. La película es un reflejo fiel de las vidas de las personas con discapacidad, mostrándolas no como sujetos de compasión, sino como personas plenas, activas y capaces de contribuir al tejido social. El documental se proyectará a las 11:00 horas, con acceso libre hasta completar aforo, invitando a toda la comunidad a ser parte de este acto de inclusión.