Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno para condenar el último asesinato machista de una mujer en Granada

El subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha asistido este martes al minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en señal de repulsa por el último asesinato por violencia de género confirmado en España, el de Rosalía, de 54 años, en Granada, a manos de su expareja el pasado 24 de agosto.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El representante gubernativo ha trasladado las condolencias a familiares y allegados de la mujer asesinada y ha señalado a quienes niegan la violencia machista porque «es un problema real y necesitamos la colaboración de todos empezando por aquellos que tienen que reconocer que esto es algo que no puede sostenerse».

También ha hecho un llamamiento a los entornos de las víctimas para que «de algún modo puedan aportar siempre esa ayuda en un momento determinado, que las propias víctimas por desgracia no se atreven o no pueden». En este sentido, ha recalcado el compromiso del Gobierno de España para seguir trabajando y mejorar los mecanismos de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género.

Esta concentración es fruto del protocolo aprobado en Consejo de Ministros para manifestar el rechazo a la violencia machista, expresar la solidaridad con las víctimas y ofrecer una respuesta coordinada por parte de las administraciones y el conjunto de la sociedad para combatir la violencia de género.

A la misma han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad de Violencia de Género de la Delegación, trabajadores de la Delegación, Junta de Comunidades y concejales del Ayuntamiento de Toledo.