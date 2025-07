La ministra de Defensa pide «respeto» para Page: «Es un político que gana elecciones por mayoría absoluta»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este jueves en Telecinco «respeto» hacia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puesto que es un «político querido» en Castilla-La Mancha que «gana elecciones». El presidente castellanomanchego es el único barón socialista que gobierna en su comunidad con mayoría absoluta.

Durante la entrevista, Ana Terradillos preguntó a Robles si veía a Page como un «verso suelto» o integrante de una «corriente silenciosa» dentro del partido. Robles, sin entrar a valorar esa etiqueta, respondió que no tiene «claves suficientes» sobre el funcionamiento interno del PSOE como para opinar.

Lo que sí quiso destacar fue el apoyo electoral de Page y el respeto que merece por sus resultados en las urnas. «Yo he ido a actos con él en Castilla-La Mancha, porque voy en muchas ocasiones, y veo que la gente vota, la gente le quiere. Y con eso hay que ser muy respetuoso también», señaló la ministra.

«Yo no entro en las cuestiones del partido porque no me toca entrar a mí, pero creo que un político que consigue tener mayorías absolutas es un político que hay que valorarlo, hay que respetarlo», añadió.

Sí quiso, en cambio, reivindicar el respeto hacia quienes ejercen responsabilidades institucionales, como es el caso del presidente castellanomanchego. Ese respeto, subrayó Robles, debe extenderse a todos los representantes públicos, con independencia de las discrepancias políticas. «Las descalificaciones hacia Pedro Sánchez me parecen tremendas, porque trascienden del respeto que debemos tener a una persona, porque está representando una institución», afirmó.

Las declaraciones de Robles se producen en plena tormenta política por las derivadas del caso Koldo, en el que se investigan presuntas mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.