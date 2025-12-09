Suscribete a
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

El Ministerio de Igualdad confirma como asesinato machista el crimen de Rossmery en Torrijos (Toledo)

Se trata del tercer caso de violencia machista en diciembre, a falta de la confirmación de un último caso en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En el año 2025, 44 mujeres han sido asesinadas

La jueza de Torrijos decreta prisión sin fianza para el presunto asesino de Rossmery y suspende la patria potestad sobre sus tres hijos menores

Toledo

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes dos asesinatos de violencia de género en Toledo y Sevilla, ocurridos en los primeros días de diciembre, que se suman al que tuvo lugar en Alicante hace una semana, de manera que el número de asesinadas ... este año son 44 y 1.339 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

