El Ministerio de Igualdad confirma como asesinato machista el crimen de Rossmery en Torrijos (Toledo)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes dos asesinatos de violencia de género en Toledo y Sevilla, ocurridos en los primeros días de diciembre, que se suman al que tuvo lugar en Alicante hace una semana, de manera que el número de asesinadas ... este año son 44 y 1.339 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de la localidad toledana de Torrijos se llamaba Rossmery (39 años) y fue asesinada presuntamente por su pareja el miércoles 3 de diciembre en Torrijos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía tres hijos menores de edad.

Noticia Relacionada Torrijos se une contra la violencia machista por el asesinato de Rossmery J. Guayerbas Andrés Martín, alcalde del municipio, ha señalado tras el minuto de silencio que Torrijos «hoy es un poco peor pueblo, nos falta un pedacito, da igual que sea hombre o mujer»

Por su parte, la mujer de Sevilla tenía 30 años y fue asesinada presuntamente por su pareja el sábado 6 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y, al igual que la de Toledo, la víctima tenía también tres hijos menores de edad.

Igualmente, el Ministerio de Igualdad ha detallado, tras los casos confirmados este martes, que el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 29 en 2025 y a 498 desde 2013.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando datos sobre un presunto crimen machista en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En esta línea, los Mossos d'Esquadra han asegurado en un mensaje en la red social X que ha sido detenido un hombre por la muerte de su pareja en esta localidad. De confirmarse, elevaría a 45 las asesinadas este año.

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con 14. Le sigue Madrid, con cuatro; Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, con tres; Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos; Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.

En el 77,3% de los casos no había denuncia

Por otro lado, 34 de las 44 asesinadas no contaban con denuncias previas contra su presunto agresor, lo que supone un 77,3%. De las 10 que sí contaban con denuncias, en siete casos las había interpuesto la víctima y en tres otras personas.

Según el país de nacimiento, de la estadística del Ministerio de Igualdad se desprende que 27 (61,4%) de las mujeres asesinadas eran españolas, misma cifra que en el caso de los presuntos agresores.

Sánchez: «Vivir sin miedo es una prioridad de país»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los últimos asesinatos machistas confirmados este martes en un mensaje en la red social X. «Todo mi cariño para las familias de las mujeres asesinadas en Toledo y Sevilla por el terror de la violencia de género. No son dos casos más. Son dos mujeres menos, dos vidas arrebatadas. Vivir sin miedo y libres de violencias machistas es una prioridad de país», ha señalado.

Con el objetivo de proteger a las víctimas de violencia de género durante la Navidad, el Ministerio de Igualdad anunció la semana pasada que realizará un refuerzo de servicios y de coordinación interinstitucional.

En concreto, indicó que el servicio Cometa mantendrá su horario habitual, con atenciones durante 24 horas todos los días de la semana. Además, se agilizarán también las sustituciones necesarias durante los días navideños y que se llevará a cabo un «especial seguimiento» de aquellos casos que, por diferentes circunstancias, puedan necesitar una mayor atención y ágil actuación.

También señaló que el servicio 016 trabajará como hasta ahora, las 24 horas del día, garantizando que todas las llamadas y comunicaciones que se produzcan por el resto de las vías que no son el teléfono, reciban «atención inmediata».