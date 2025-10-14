Milagros Tolón se reivindica como referente político local: «Me duele ver cómo se está gestionando Toledo»

Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de la capital regional, ha roto su silencio en una entrevista concedida este martes a la Cadena SER en la que ha abordado las tensiones institucionales con el Ayuntamiento ... de Toledo.

En un tono firme, Tolón ha desmentido las acusaciones del alcalde, Carlos Velázquez (PP), sobre una supuesta censura por parte del Gobierno de España a proyectos locales financiados con fondos europeos y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo central con la ciudad.

Una de las afirmaciones más contundentes de Tolón se ha producido al responder a las acusaciones del alcalde sobre presuntas trabas institucionales desde la Delegación del Gobierno. «No soy la mano negra. Es una acusación muy grave y falsa que el propio alcalde sabe que no tiene justificación. No vale todo en política. No se puede mentir ni insultar, y mucho menos desde una institución», ha afirmado visiblemente molesta.

Tolón ha insistido en que las decisiones sobre la asignación de fondos europeos no dependen de su criterio personal, sino de comités técnicos regulados por orden ministerial. Y ha insistido en que si Toledo ha perdido 20 millones de euros ha sido «por no hacer las cosas bien. Y eso es responsabilidad directa de la mala gestión municipal».

¿Candidata a la alcaldía en 2027?

Preguntada por su futuro político, Tolón no ha descartado, y tampoco ha confirmado, su posible candidatura a las elecciones municipales para recuperar la alcaldía para los socialistas. «Toledo es mi ciudad. Aquí nacieron mis hijos, mis padres, mis abuelos. He sido ocho años alcaldesa, y claro que me duele ver cómo se está gestionando ahora. Siempre voy a estar para defender a Toledo», ha afirmado, dejando entrever su disposición a regresar al Ayuntamiento en 2027.

Aunque no ha sido explícita, la firmeza con la que ha hablado del deterioro de las políticas locales y su énfasis en «poner a Toledo por encima de todo» han reactivado las quinielas sobre su posible retorno como candidata del PSOE. «Para mí Toledo está muy por encima, porque he luchado mucho por la ciudad», ha zanjado.

Financiación del Gobierno de España

En esta entrevista, la delegada del Gobierno de España también ha recordado que el Ayuntamiento ha devuelto 3,5 millones de euros destinados a una escuela de música y danza, incluyendo los intereses, «por no cumplir los plazos ni justificar correctamente la subvención» para recalcar que en estos momentos «el 90% de los proyectos que se están realizando en Toledo están financiados por el Gobierno de España, desde la senda ecológica hasta el mercado de abastos, pasando por el pabellón deportivo de la Escuela de Gimnasia o la reforma del parque de la integración».

En este sentido, la delegada del Gobierno ha recordado que gracias a las inversiones estatales la capital regional contará en los próximos meses con el Instituto de Medicina Legal, con un presupuesto de 5,6 millones de euros, o con unas murallas históricas rehabilitadas gracias al Ministerio de Cultura y más de 1,2 millones de euros.

Uno de los proyectos más esperados por los vecinos de Toledo, el tercer carril de la TO-23, también ha tenido su espacio en la entrevista realizada por el periodista Carlos Abengózar. Tolón ha confirmado que el proyecto ya ha superado los trámites previos y se encuentra «listo para licitarse».

«Es una obra proyectada durante nuestra legislatura. Tuvo que priorizarse una actuación de emergencia tras la Dana de 2021, pero el tercer carril sigue adelante. Lo que no puede ser es que el alcalde prometiera solucionar los problemas de tráfico en 100 días, y ahora se queje de que el Ministerio hace su trabajo», ha señalado.

La delegada también ha desvelado que el actual equipo de Gobierno calificó el proyecto como «un capricho» cuando estaban en la oposición. «Ahora se benefician de una obra que ellos despreciaron. El tercer carril es necesario, pero aún más lo es la ronda sureste, que lleva más de una década proyectada», ha añadido.

De otro lado, Tolón se ha referido a la conexión de la A-40 a su paso por el barrio de Azucaica, donde se proyecta un puente de 26,6 millones de euros como obra separada dentro del corredor Cuenca-Toledo, actualmente en fase de redacción.

Defensa del cuartel, el Tajo y el AVE

Tolón también ha abordado otros asuntos de interés toledano como la ubicación del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que finalmente no se construirá en La Peraleda por decisión del Ayuntamiento.

«Fue la Guardia Civil quien eligió La Peraleda por su buena comunicación y cercanía con el cuartel actual. El cambio de legislatura lo paralizó todo. Ahora se está reformando el antiguo, pero no tendrá ni el espacio ni las comodidades previstas», ha explicado.

En cuanto al río Tajo, ha defendido una vez más su postura contraria al trasvase Tajo-Segura y ha exigido al Gobierno de España que cumpla las sentencias europeas. «Soy hija non grata en Murcia por oponerme al trasvase. Lo he dicho aquí y allí. Confío en que se cumplan las sentencias cuanto antes. El Tajo es una seña de identidad de esta ciudad», ha defendido.

Sobre la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, Tolón ha confirmado que las alegaciones ya están en manos del Ministerio y que se está valorando el impacto en el patrimonio a su paso por Toledo en su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, para indicar que el cono visual de la capital «es fundamental. Hay que encontrar el equilibrio entre progreso y conservación».

Finalmente, ha mostrado interés en reunirse con la plataforma ciudadana de La Mancha toledana que reclama una parada del AVE en la zona. «Estoy abierta a escucharles. Siempre he defendido los intereses de Castilla-La Mancha», ha concluido.