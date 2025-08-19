Milagros Tolón presenta el despliegue de la Guardia Civil en la en la primera vuelta ciclista C-LM que comienza este miércoles

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado hoy el dispositivo especial de seguridad que la Guardia Civil ha desplegado en Ontur (Albacete) con motivo de la celebración de la IVuelta Ciclista a Castilla-La Mancha, que comienza mañana, miércoles 20, precisamente en esta localidad albaceteña y finaliza el próximo 24 de agosto en Molina de Aragón (Guadalajara).

Milagros Tolón ha estado acompañada por el general de Brigada Francisco Javier Vélez, jefe de la II Zona de la Guardia Civil; el coronel Jesús Manuel Rodrigo, jefe de la Comandancia de Albacete; el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa; el teniente coronel Juan Jiménez Arnedo, jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de Ontur, Jesús López Higueras, entre otras autoridades.

La Guardia Civil crea la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial

La delegada del Gobierno ha destacado el despliegue que realizará la Guardia Civil para este evento, «en el que han establecido un dispositivo de seguridad con el fin de garantizar el normal desarrollo de la prueba y la seguridad de todos los participantes», recordando que las cinco etapas de la Vuelta «se desarrollarán con tráfico cerrado».

Tolón saludando a los agentes participantes en el dispositivo de seguridad ABC

Milagros Tolón ha saludado a todos los agentes que participarán en el dispositivo de seguridad y ha agradecido a la Guardia Civil la creación, en exclusiva para este evento deportivo, de «la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, compuesta por 54 agentes del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha y de la Agrupación Rural de Seguridad, que contarán con el apoyo de la Zona y de las Comandancias y Subsectores de Tráfico de las provincias de la región».

Agentes que, como ha confirmado la delegada del Gobierno, «contarán también con la ayuda de un helicóptero y de drones». Al mando estará un capitán el Subsector de Tráfico de Toledo, que estará auxiliado por la teniente jefa de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Guadalajara.

Visibilizar las zonas rurales

Milagros Tolón destacaba que además de fomentar el deporte, «con la celebración de este evento ciclista se intenta visibilizar las zonas rurales y promoverlas como destino turístico y deportivo; fomentar el papel de la juventud y de la mujer en el entorno rural; luchar también contra la despoblación y generar actividad económica por la diversidad de los parajes y pedanías de la comunidad autónoma».

Tolón saludando miembros de Protección Civil ABC

La delegada del Gobierno ha recordado que la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha consta de 5 etapas y tendrá lugar del 20 al 24 de agosto. Un proyecto de cooperación regional impulsado por 13 grupos de Desarrollo Rural y cuyo lema es «impulsando el medio rural sobre ruedas». Cuenta con la colaboración de RECAMDER (Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural) y de la Federación de Ciclismo de CLM. Está financiada con remanentes del programa Leader 2014/2022 que cofinancian la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades.

Prueba ciclista que recorrerán las cinco provincias de Castilla-La Mancha, más de 70 municipios y un total de 841 kilómetros de recorrido. Hay dos categorías masculinas: élite y sub-23; y dos categorías femeninas: élite y sub-23. Participarán 18 equipos masculinos y 9 femeninos.