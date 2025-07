Miguel Castañeda y David Araque ganan el IV concurso de habilidad con tractor a pedales en Las Pedroñeras

El IV concurso comarcal de habilidad con tractor a pedales, que se celebró en el marco de la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras, no defraudó a nadie ya que hubo 25 participantes de entre 4 y 8 años. Esta actividad está patrocinada un año más por Suministros Agrícolas VJM y Servicios Agrícolas Los Mudi´s, que son los encargados de que los más pequeños y sus familiares disfruten de unos momentos muy especiales.

Noticia Relacionada Felix Guijarro, el cortador más rápido de ajos: 52 kilos en veinte minutos ABC El concurso, que se celebró en el marco de la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras, contó con la presencia de siete participantes

Miguel Castañeda, natural de Quintanar de la Orden (Toledo) fue el vencedor en la categoría alevín mientras que David Araque, de Las Pedroñeras, se alzaba con la victoria en la categoría infantil. La competitividad fue máxima entre los concursantes y prueba de eso es que hubo mucha emoción hasta el final de la carrera porque las fuerzas estuvieron muy igualadas. Numeroso público se acercó a los exteriores del recinto ferial para animar a los más jóvenes que demostraron su habilidad al volante de los tractores a pedales.

Los ganadores se llevaron tres entradas para el Parque Acuático Playa Park en Ciudad Real, pero todos aquellos que participaron no se fueron de vacío puesto que hubo un regalo sorpresa. No todo vale en las carreras así que había unas normas claras que había que cumplir como que no podían bajar del tractor durante el trayecto. Asimismo, no se podía avanzar con los pies hasta la meta, tenían que ir por el carril asignado o que los espectadores no podían empujar a os concursantes.