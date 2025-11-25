La Mesa de las Cortes reactiva la proposición de ley de Vox para recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha

Vox denuncia que el Gobierno de García-Page ha intentado bloquear por todos los medios la tramitación de la proposición de ley para la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una iniciativa registrada por VOX el 13 de octubre.

La Mesa de las Cortes ... ha desestimado este martes el veto del Gobierno socialista, permitiendo que la propuesta de VOX siga adelante y se retomen los trámites parlamentarios. Esta decisión confirma que el Ejecutivo regional intentó impedir que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha recuperen un derecho que les fue arrebatado, según expone este partido en un comunicado.

Desde VOX señalan que el Gobierno de Page pretendía ampararse en un supuesto «impacto presupuestario» para aplicar un veto injustificado, tratando de argumentar que reactivar la carrera profesional sanitaria «trastocaría» los presupuestos regionales. Añaden que mientras el Ejecutivo socialista incrementa año tras año el gasto político, las estructuras burocráticas y la creación de nuevos organismos, intenta impedir que los profesionales sanitarios recuperen un derecho que les corresponde y que es fundamental para reconocer su experiencia, su esfuerzo y su compromiso. Por tanto, desde Vox se exige al PSOE que deje de obstaculizar los derechos de los profesionales sanitarios y respete su labor, especialmente después de años de sobrecarga, recortes y precariedad. «Castilla-La Mancha no puede seguir siendo la tierra donde los sanitarios trabajan más, cobran menos y tienen menos reconocimiento de toda España. Recuperar la carrera profesional es una cuestión de justicia».

