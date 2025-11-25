Suscribete a
ABC Premium

La Mesa de las Cortes reactiva la proposición de ley de Vox para recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha

El partido señala que el Gobierno de Page pretendía ampararse en un supuesto «impacto presupuestario» para aplicar un veto injustificado

David Moreno
David Moreno Vox

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox denuncia que el Gobierno de García-Page ha intentado bloquear por todos los medios la tramitación de la proposición de ley para la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una iniciativa registrada por VOX el 13 de octubre.

La Mesa de las Cortes ... ha desestimado este martes el veto del Gobierno socialista, permitiendo que la propuesta de VOX siga adelante y se retomen los trámites parlamentarios. Esta decisión confirma que el Ejecutivo regional intentó impedir que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha recuperen un derecho que les fue arrebatado, según expone este partido en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app