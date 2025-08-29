Mercado medieval, cine, humor, musical y magia en la Semana Cultural de Villarrubia de los Ojos

Villarrubia de los Ojos celebrará desde este viernes al 5 de septiembre su Semana Cultural. Un programa repleto de actividades, que se extenderá durante varios días y que está dirigido a todos los públicos, con propuestas que van desde el folklore y el teatro hasta la magia, el cine y la música.

Con el fin de garantizar el buen desarrollo de estos días festivos, el Ayuntamiento ha celebrado la Junta Local de Seguridad, en la que se coordinaron los diferentes dispositivos para velar por la seguridad y el orden durante todas las actividades.

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, ha señalado que «nuestra Semana Cultural es un espacio de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes, con actividades pensadas para grandes y pequeños. Queremos invitar a todo el mundo a que participe y comparta con nosotros estos días de cultura, ocio y tradición».

Así, la programación arrancará este viernes a las 21:30 horas, con la inauguración oficial del Mercado Medieval, que se ubicará en la Glorieta del Pato hasta el domingo, 31 de agosto. Un espacio que ofrecerá artesanía, antiguos oficios, espectáculos de malabaristas y músicos, así como actividades para los más pequeños.

El Auditorio Municipal acogerá la noche del sábado, 30 de agosto, a las 22 horas, el XLIV Certamen Nacional de Folklore, con la participación de la Asociación Folklórica Estirpe de Aragonia (Huesca), el Grupo de Danzas 'Tierra Noble' de Las Quintanillas (Burgos) y la Agrupación Folklórica Señora de la Sierra de Villarrubia de los Ojos, con entrada gratuita. Y el domingo, 31 de agosto, se proyectará en el auditorio municipal la película 'Lilo & Stitch', en versión de acción real, con entrada de 3 euros.

La Semana Cultural continuará el martes, 2 de septiembre, con el espectáculo 'Lo de los monólogos', a las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal. Un show a cargo de Guelmi, Christian García y Eva y Qué, recomendado para mayores de 14 años, donde el público disfrutará de humor en todos los sentidos. El precio de la entrada será de 3 euros.

Seguidamente, el miércoles, 3 de agosto, el auditorio municipal se llenará de fantasía con el musical infantil 'El Circo de Peter Pan'. Un espectáculo lleno de aventuras, acrobacias y magia para toda la familia.

Además, el jueves, 4 de agosto, será el turno del Mago Yunke, que presentará su nuevo show 'Origen', cargado de grandes ilusiones y efectos espectaculares.

La Semana Cultural se cerrará el viernes, 5 de septiembre, a las 22:00 horas, con el espectáculo musical 'Delcanto', un tributo a El Canto del Loco que hará revivir los grandes éxitos de la icónica banda madrileña. El precio del espectáculo será de 3 euros.

Con esta programación, Villarrubia de los Ojos vuelve a situarse como un referente cultural en la comarca, ofreciendo a vecinos y visitantes una variada oferta de ocio y entretenimiento en el marco de sus fiestas patronales.