Los menores de hasta 14 años tendrán un descuento del 40% en abonos de transporte

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la ayuda dirigida a las personas usuarias de los servicios públicos de transporte regular de personas viajeras interurbano por carretera de uso general, consistente en la reducción del 40% en el precio final de venta, IVA incluido, de los abonos de transporte y títulos multiviajes, excluido el billete de ida y vuelta, existentes el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre.

Según recoge Europa Press, estas ayudas, cuyo importe asciende a 480.000 euros, van dirigidas a a la población infantil hasta los catorce años; y a la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje sobre el precio habitual para el periodo indicado, excluidos el billete de ida y vuelta y los títulos turísticos o de cualquier naturaleza similar, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje mínimo del 50 % del importe de la tarifa en títulos joven, y del 20% del importe de la tarifa en abonos y títulos multiviaje.

Las personas usuarias beneficiadas no recibirán directamente una contraprestación económica de la Administración regional, sino que se continuará imponiendo a las empresas contratistas de la gestión de servicios públicos de transporte la obligación de reducir el precio del abono o título multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, siendo esas empresas transportistas compensadas económicamente por el dinero que dejan de percibir de las personas usuarias, recibiendo la correspondiente indemnización

Todas las empresas contratistas de la gestión de los servicios a que se refiere esta orden tendrán la obligación de aplicar las deducciones indicadas en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica.

Por ello, estas empresas contratistas tendrán derecho a ser compensadas por la incidencia financiera que se haya derivado del cumplimiento de la obligación impuesta.

El pago de la compensación se realizará por meses vencidos, siempre que la empresa cumpla las obligaciones de suministro de información que la misma establece.

Para el pago de la compensación la empresa deberá presentar liquidaciones mensuales a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de los siete días siguientes al mes natural vencido, en las que tendrá que figurar el número de títulos multiviaje o abonos de transporte expedidos, excluido el billete de ida y vuelta, el origen y destino de los viajes correspondientes, y los ingresos obtenidos por las ventas de dichos títulos multiviaje o abonos de transporte debidamente desglosados