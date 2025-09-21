Una menor de 15 años resulta herida tras ser atracada de madrugada en Ciudad Real
El suceso ocurrió junto a la Puerta de Toledo, cerca del parque del cementerio, y la joven tuvo que ser trasladada al Hospital General
Madrugada de navajazos en Castilla-La Mancha: tres heridos por arma blanca en Cuenca, Talavera y Almansa
Una chica de 15 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras sufrir un atraco en las inmediaciones de la Puerta de Toledo, junto al parque del cementerio de Ciudad Real.
Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió poco antes de las dos de la madrugada de hoy domingo.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Nacional. La menor fue trasladada al Hospital General de Ciudad Real para recibir atención médica.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete