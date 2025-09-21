Una menor de 15 años resulta herida tras ser atracada de madrugada en Ciudad Real

Una chica de 15 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras sufrir un atraco en las inmediaciones de la Puerta de Toledo, junto al parque del cementerio de Ciudad Real.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió poco antes de las dos de la madrugada de hoy domingo.

Noticia Relacionada

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Nacional. La menor fue trasladada al Hospital General de Ciudad Real para recibir atención médica.