Membrilla recupera la memoria del soldado caído en una guerra olvidada

Edchera. Pocos españoles de hoy reconocerán este nombre o lo podrán situar en el mapa. Oasis de Edchera, junto al cauce seco de la Saguía al Hamra, acequia roja, a apenas unos kilómetros de El Aaiún. Menos aún recordarán la batalla que tuvo lugar allí en los primeros días de 1958, la última guerra en la que han combatido tropas españolas. Y sin embargo es una fecha grabada a fuego en la historia de la Legión Española. Entre 1957 y 1958 las Banderas XIII y IV de la Legión participaron en acciones bélicas en suelo marroquí y saharaui, defendiendo los emplazamientos españoles de Cabo Juby y Sidi Ifni y la colonia del Sáhara Español. Los ataques del llamado Ejército Nacional de Liberación obligaron poco a poco a los españoles a ceder aquellos territorios a Marruecos. En aquellos momentos, el régimen franquista hizo poca publicidad de los acontecimientos. Casi siete décadas después, son parte de una guerra olvidada por casi todo el mundo.

El teniente coronel Juanjo Crespo (Valencia, 1974) sí conocía los detalles de aquellos enfrentamientos cuando en enero de 2020 asistió en la base de Viator (Almería) al 62º aniversario de la batalla de Edchera. En aquella batalla habían acompañado a la Legión los hombres del Regimiento de Transmisiones 21, la unidad más antigua de comunicaciones del Ejército de Tierra, y a la que Juanjo Crespo ha estado pertenecido en varias etapas de su carrera profesional. El teniente coronel Crespo tenía la idea de escribir un libro sobre el Regimiento de Transmisiones 21, desde su creación en 1872 como Brigada Telegráfica hasta la actualidad. Y aquel día conoció por casualidad los detalles de la caída heroica de un soldado de la 21 en la batalla de Edchera: el cabo primero Pedro Fernández-Mayoralas Ruiz. Las últimas semanas en la vida de este soldado se convirtieron en el hilo conductor de su libro, El alma del 21 (Editorial Y griega, 2022).

Fragmento de la portada del libro

El libro es una recopilación de las historias de 24 personajes vinculados al Regimiento de Transmisiones 21 y que, cada uno a su manera, en lugares y momentos distintos, representan el espíritu de esta unidad. Soldados en la guerra de Cuba, en las guerras carlistas, en África, en la guerra civil española, en las misiones internacionales del Ejército. Pero entre todas ellas está la historia que vertebra el libro, el viaje del cabo primero Pedro Fernández-Mayoralas desde su acuartelamiento en El Pardo hasta el Sáhara, sus días en el Aaiún y su participación como equipo de radio en la batalla de Edchera, en la que acompañó y auxilió a los legionarios de la XIII Bandera hasta perder la vida el 13 de enero de 1958. En aquella batalla perecieron casi cuarenta soldados españoles más, cuyos cadáveres fueron rescatados en los días siguientes, pero el cuerpo de Pedro Fernández-Mayoralas nunca se encontró, desapareció en el aquel desierto junto a sus armas y a la radio que custodiaba.

Juanjo Crespo Ermita, el autor de la obra ABC

En homenaje a la figura de Pedro Fernández-Mayoralas, que había nacido en Membrilla (Ciudad Real) y cuya familia se había trasladado a Mairena del Alcor (Sevilla), las presentaciones del libro de Juanjo Crespo se han sucedido en los lugares emblemáticos de la vida del soldado: El Pardo (donde se alojó junto a su unidad y desde donde partió al Sáhara), Sevilla y Mairena del Alcor, Ceuta y Almería (origen y base, respectivamente, de la Legión Española). El alma del 21, cuyos derechos de autor están donados a Cáritas, también ha tenido su presentación en Bruselas, ciudad en la que el teniente coronel Crespo ha estado destinado en los últimos años, en el Estado Mayor de la OTAN. Para cerrar el círculo, este sábado 13 de septiembre tendrá lugar la presentación del libro en Membrilla, el lugar donde nació el cabo primero Pedro Fernández-Mayoralas. Será en el Casino Manchego a las 19.00 horas.

El 13 de enero de 2024, tantos años después de su muerte, la familia más cercana de Pedro Fernández-Mayoralas Ruiz recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Gracias al esfuerzo de Juanjo Crespo, la memoria de Pedro ha sido recuperada, y ahora también en Membrilla se podrá recordar como es debido a aquel soldado de transmisiones que cayó defendiendo con heroísmo a sus compañeros en las arenas del Sáhara.