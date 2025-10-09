Más de 40 médicos centinela vigilarán infecciones respiratorias agudas con un nuevo protocolo en Castilla-La Mancha

Suscribete a
Se potencia la red de médicos centinela en la región
ABC

Toledo

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Epidemiología, ha presentado un nuevo protocolo operativo para médicos centinela en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

Este sistema, consolidado tras la ... pandemia de COVID-19, tiene como objetivo vigilar de forma integrada las infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) y graves (IRAG), incluyendo gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS).

