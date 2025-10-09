Más de 40 médicos centinela vigilarán infecciones respiratorias agudas con un nuevo protocolo en Castilla-La Mancha

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Epidemiología, ha presentado un nuevo protocolo operativo para médicos centinela en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

Este sistema, consolidado tras la ... pandemia de COVID-19, tiene como objetivo vigilar de forma integrada las infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) y graves (IRAG), incluyendo gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS).

Noticia Relacionada Repuntan este verano en Toledo los casos de variantes del Covid más leves VALLE SÁNCHEZ Son síntomas muy parecidos a la gripe: fiebre, cansancio, dolor de cabeza o de garganta

Durante la reunión mantenida en la Consejería de Sanidad se ha destacado la importancia de la red de médicos centinela, compuesta por 44 profesionales (33 de medicina de familia y 11 pediatras), que vigilan una población de más de 51.000 personas.

La temporada de vigilancia se extiende desde la semana 40 de un año hasta la semana 39 del siguiente, manteniéndose activa durante todo el año, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El protocolo establece un procedimiento claro en tres pasos. Selección de casos, registro de datos en el formulario centinela (Turriano) y toma de muestras respiratorias para análisis mediante RT-PCR. Las muestras positivas son enviadas a laboratorios de referencia para su caracterización genética, contribuyendo a la detección de variantes y al diseño de futuras vacunas.

Entre los indicadores generados por el sistema se encuentran la tasa de incidencia semanal por edad y sexo, la positividad por virus, y la caracterización clínica y genética de los casos. Estos datos permiten anticipar presión hospitalaria, generar alertas tempranas y tomar decisiones clave en salud pública.

La directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, ha agradecido el compromiso de los profesionales participantes, cuya labor representa la primera línea de defensa frente a las amenazas respiratorias emergentes.