Martínez Lizán destaca la década de avances y de apoyo constante al sector agrario de Castilla-La Mancha

El secretario General del PSOE en Hellín y consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha asegurado que «el avance que se ha producido en el sector agrario de la región en la última década ha sido posible ... gracias al apoyo constante y al diálogo permanente que mantenemos con el sector desde que Emiliano García-Page es presidente».

Una afirmación materializada en hechos tan importantes como que la región sea la primera comunidad autónoma en peso del sector agroalimentario alcanzado el 17% del PIB regional «o que seamos la tercera comunidad autónoma en renta agraria al haber crecido un 30% en diez años».

Durante su intervención en el acto 'CLM por buen camino en defensa de nuestro campo', que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha celebrado en Mota del Cuervo (Cuenca), Martínez Lizán también ha recordado que desde el año 2015, las exportaciones del sector agroalimentario han crecido un 75%, además de tener un liderazgo indiscutible y claro en el sector del vino».

Si se habla del apoyo a este último sector, ha explicado que desde que Emiliano García-Page es presidente, se han financiado, gracias a VINATI, 491 proyectos, que han supuesto una inversión superior a 427 millones de euros y una ayuda de 144,5 millones.

Por lo que respecta a la línea de ayudas FOCAL, para modernización de las industrias agroalimentarias, se han aprobado 293 millones de euros en ayudas para más de 1.000 proyectos, que han movilizado una inversión de 1.272 millones de euros. Y en lo referente al relevo generacional, ha destacado el «esfuerzo sin parangón que hemos realizado, ya que en esta última década hemos ayudado a 5.300 chicos y chicas a incorporarse al campo y la ganadería, con una ayuda de 225 millones de euros, lo que nos sitúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas».

También ha asegurado que, con Page, Castilla-La Mancha ha seguido creciendo en cuestiones como la consecución de figuras de calidad para los alimentos de la región, que ha estado acompañada de la puesta en marcha de la marca de calidad 'Campo y Alma' y en la promoción de los alimentos, a la que destinan 2,5 millones de euros al año.

«El PP regional debe dejar el cinismo y los recortes»

Sobre la actual negociación de la PAC, Martínez Lizán ha destacado «la trayectoria permanente de lucha y defensa del sector agrario que tan importante es para nosotros. Lo hicimos cuando negociamos la PAC que tenemos ahora, que nos ha traído un aumento de los fondos; lo hicimos el año pasado cuando salieron a la calle agricultores y ganaderos para manifestarse y dejar claro la PAC que querían, y lo estamos haciendo con la PAC que vendrá a partir de 2028».

Por eso, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha «que se deje de teatros y diga la verdad porque mientras esta semana el señor Núñez ha ido a Bruselas a decir que no se recorte la PAC, lo que no ha dicho es que son el PP europeo y su jefa, Úrsula Von der Leyen, quienes quiere aplicar este recorte».

Ha reprochado el «doble juego» que mantiene, porque mientras pide que no haya recortes «es el mismo PP el que recorta, un juego que conocemos muy bien en Castilla-La Mancha porque es la misma actitud que mantienen en cuestiones tan importantes como el agua».

Por ello, ha animado al PP «a dejar a un lado su cinismo y a defender de verdad a nuestros agricultores y ganaderos, para lo cual, lo que tiene que hacer es ponerse detrás de nuestro presidente y de todo el sector con el que desde hace meses estamos trabajando y hemos preparado documentos que hemos elevado al Ministerio y a Europa para revertir el recorte que está promovido el PP europeo».