Martínez Guijarro: «No se cómo Vox va a explicar en Letur y Mira que votasen en contra de las ayudas de la DANA»

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que no entiende por qué Vox votó en contra este jueves en el Congreso de los Diputados del Decreto Ley de Ayudas de la DANA y ha asegurado que ... no sabe cómo van a explicar en Letur y Mira «que estén en contra de que tengan nuevas herramientas para recuperar los daños que les produjo la DANA».

«Por mucha discrepancia que se pueda tener con el Gobierno de España, creo que debería estar por encima la recuperación de todos esos territorios que se vieron tan gravemente afectados por la DANA. No lo entendemos y, por supuesto, no compartimos la decisión que tomó Vox», ha respondido a preguntas de los medios de comunicación.

Igualmente, Martínez Guijarro ha valorado de forma positiva que se aprobara este texto legal, «que viene a mejorar la capacidad de recuperación de los efectos de la DANA en el conjunto del país, en nuestro caso, tanto en Mira como en Letur». «No me entraría en la cabeza que no se hubiese convalidado por parte del Congreso».

Por otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional confesó que este jueves «no fue un buen día en el Congreso» porque tampoco se aprobó el techo de gasto, lo que significa que «tenemos 200 millones de euros menos en Castilla-La Mancha para afrontar decisiones políticas«. »Es algo difícil de entender que ayer no se no se aprobara».

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha dado su opinión al respecto en la red social 'X' (antes Twitter), culpando a PP y Vox de que la región cuente hoy con 200 millones de euros menos.

«El Congreso rechazó con el voto en contra del PP y de Vox 200 millones de euros extras para Castilla-La Mancha», ha asegurado en su perfil.

Hoy se… pic.twitter.com/D6ums8nMeS — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 28, 2025

«Hoy se esconderán en Ábalos pero no pueden esconder que siempre votan en contra de los intereses de esta tierra. Hoy, por amor a Castilla-La Mancha, deberían explicar su voto», ha concluido Gutiérrez.