Martínez Guijarro: «No se cómo Vox va a explicar en Letur y Mira que votasen en contra de las ayudas de la DANA»

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha no entiende por qué Vox votó en contra en el Congreso de los Diputados de nuevas ayudas por la DANA

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro ABC

FRAN MALARA

Toledo

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que no entiende por qué Vox votó en contra este jueves en el Congreso de los Diputados del Decreto Ley de Ayudas de la DANA y ha asegurado que ... no sabe cómo van a explicar en Letur y Mira «que estén en contra de que tengan nuevas herramientas para recuperar los daños que les produjo la DANA».

