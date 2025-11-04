Martín-Buro sitúa la elaboración de las listas electorales de 2027 como prioridad de la nueva gestora del PP de Cuenca

El Partido Popular de Cuenca abre una nueva etapa bajo la dirección de José Martín-Buro, que ha asumido este martes las riendas del partido en la provincia tras la marcha de Benjamín Prieto, quien ha presidido la formación durante los trece últimos años. La ... junta gestora, encabezada por Martín-Buro, tendrá entre sus principales misiones la elaboración de las listas electorales de cara a las próximas citas de 2027, así como la reestructuración orgánica del partido en la provincia.

«Venimos a empezar un tiempo nuevo», ha afirmado Martín-Buro durante la presentación oficial de la gestora, celebrada este martes, en la que ha avanzado que uno de los primeros pasos será la creación de una junta local en Cuenca capital, que estará encabezada por la presidenta del grupo municipal popular, Beatriz Jiménez. Se trata de un órgano que existe en otros municipios de la provincia, pero que nunca se había constituido en la capital.

Martín-Buro ha definido a Jiménez como «un huracán y la persona más leal que he conocido a sus principios y a su gente», y ha confirmado que esta junta local «será clave para reforzar la estructura y la presencia del partido en la ciudad».

Durante el mismo acto, el nuevo presidente del PP conquense ha anunciado que la Ejecutiva Provincial será «la más extensa» de la historia del partido, con representación de todos los territorios y continuidad de los secretarios generales designados por Benjamín Prieto durante su mandato.

Martín-Buro ha agradecido a su predecesor «su trabajo durante alo más de una década» y ha asegurado que la nueva dirección «asume gran parte de ese legado». También ha confirmado que ha mantenido contacto con Prieto, «que será un activo del partido, como lo ha sido siempre».

El también diputado regional ha definido su hoja de ruta con dos conceptos: ser un equipo «de calle, que se vuelque en las necesidades de los pueblos» y «de talento, que se demuestre en la gestión».

Candidaturas 2027

Martín-Buro ha explicado que una de las misiones esenciales de la junta gestora será la configuración de las candidaturas para las elecciones de 2027. Este órgano tiene un plazo inicial de seis meses, aunque los estatutos del partido permiten prorrogarlo, por lo que previsiblemente se mantendrá hasta los próximos comicios.

«Nosotros no trabajamos para seis meses; estamos trabajando desde este momento hasta que llegue el proceso electoral», ha señalado el dirigente popular, que ha evitado fijar una fecha para la celebración del congreso provincial en el que se elija una nueva dirección definitiva. «Los plazos los marcará la dirección nacional, que es quien ha nombrado esta gestora y a los vocales que la integran», ha añadido.

Preguntado sobre si presentará su candidatura a la presidencia del PP de Cuenca cuando llegue ese momento, Martín-Buro no lo ha confirmado y ha insistido en que «ahora toca trabajar y consolidar un proyecto de todos».

Lapeña y Oliver, nuevas incorporaciones

A través de sus redes sociales, el nuevo presidente de la gestora ha anunciado que el diputado provincial y teniente de alcalde de Sisante, Martín Lapeña Lafuente, será el nuevo secretario general del PP de Cuenca. De él ha destacado su «talento político y capacidad de trabajo», cualidades que —ha dicho— «representan la vocación de servicio público y la frescura que deben caracterizar a nuestro partido».

Asimismo, Martín-Buro ha avanzado que propondrá a Raquel Oliver, diputada provincial y alcaldesa de Beamud, como portavoz del PP conquense. «Su experiencia y valía estarán al servicio de la militancia de este gran partido», ha señalado.

«No hay división interna»

El presidente de la gestora ha negado la existencia de división interna en el PP conquense, pese a algunos comentarios tras la salida de Prieto, y ha asegurado que su prioridad será «diseñar un proyecto de todos».

«Seremos sensibles a la fiscalización y a la crítica, pero lo que no vamos a hacer es responder a cada situación en las redes», ha afirmado Martín-Buro, convencido de que el PP de Cuenca «tiene la energía, la experiencia y la ilusión necesarias para afrontar esta nueva etapa».