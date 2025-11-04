Suscribete a
Martín-Buro sitúa la elaboración de las listas electorales de 2027 como prioridad de la nueva gestora del PP de Cuenca

El nuevo presidente provisional del partido anuncia una etapa «de calle y de talento», crea la primera junta local del PP en la capital, nombra a Martín Lapeña como secretario general y a Raquel Oliver como portavoz y niega división interna

ABC

Toledo

El Partido Popular de Cuenca abre una nueva etapa bajo la dirección de José Martín-Buro, que ha asumido este martes las riendas del partido en la provincia tras la marcha de Benjamín Prieto, quien ha presidido la formación durante los trece últimos años. La ... junta gestora, encabezada por Martín-Buro, tendrá entre sus principales misiones la elaboración de las listas electorales de cara a las próximas citas de 2027, así como la reestructuración orgánica del partido en la provincia.

