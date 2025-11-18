Suscribete a
Martes negro en Castilla-La Mancha: fallecen un trabajador de ITV y un pintor por caídas en altura

Los accidentes laborales han ocurrido en Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Lezuza (Albacete)

Las caídas, segunda causa más habitual de accidente de trabajo en Castilla-La Mancha, según CCOO

Imagen de archivo de una caída, segunda causa más habitual de accidente de trabajo en la región
Imagen de archivo de una caída, segunda causa más habitual de accidente de trabajo en la región abc
M. Vega

Toledo

Dos trabajadores han muerto este martes en dos accidentes laborales registrados en Castilla-La Mancha. El primero de ellos, de 64 años, en Alcolea del Pinar (Guadalajara) tras precipitarse desde una altura de tres metros, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de ... Castilla-la Mancha, que ha recibido el aviso a las 13.39 horas desde una ITV situada junto a la N-2.

