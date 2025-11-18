Martes negro en Castilla-La Mancha: fallecen un trabajador de ITV y un pintor por caídas en altura

Dos trabajadores han muerto este martes en dos accidentes laborales registrados en Castilla-La Mancha. El primero de ellos, de 64 años, en Alcolea del Pinar (Guadalajara) tras precipitarse desde una altura de tres metros, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de ... Castilla-la Mancha, que ha recibido el aviso a las 13.39 horas desde una ITV situada junto a la N-2.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital, que no han podido hacer nada por salvar la vida de esta persona.

Por otro lado, un pintor de 51 años, ha fallecido al caer desde una altura de cuatro metros. Los hechos han sucedido en el Paseo de la Libertad de Lezuza (Albacete), pasadas las 13:00 horas.

Según fuentes del 112, cuando los servicios sanitarios han llegado al lugar el trabajador había muerto. En el operativo de emergencias han participado Guardia Civil, un equipo médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.