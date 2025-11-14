Suscribete a
Marktel anuncia un ERE que supondrá el despido de 55 empleados y el cierre de su 'call center' en Albacete

UGT denuncia mala fe empresarial, explica que la medida llega después de varias sentencias en contra la compañía por incumplimientos del convenio y que la empresa se niega a derivar carga de trabajo a Albacete

Panorámica de uno de los call center de Marktel
ABC

Toledo

La multinacional Marktel Global Services ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su centro de Albacete, un proceso quesupondría la destrucción de 55 puestos de trabajo y el cierre definitivo de estas instalaciones. La Federación de Servicios, Movilidad y ... Consumo de UGT ha informado de que la empresa justifica la medida por «causas organizativas» y «el fin de la última campaña que quedaba en Albacete», aunque el anuncio llega después de que la justicia obligara a la compañía a reconocer la categoría profesional de varios empleados y a abonar indemnizaciones por despidos improcedentes.

