María Toledo lleva por primera vez a su hija a la Virgen del Sagrario y bebe de los botijos de la Catedral

El 15 de agosto es sinónimo de devoción y tradición en Toledo. La ciudad celebra a la Virgen del Sagrario, patrona de la capital, con una cita multitudinaria que combina lo religioso con lo popular: la misa en la Catedral Primada y la tradición de beber agua en botijo entre los muros centenarios de su claustro.

Entre quienes acudieron este año destacó la cantante María Toledo, que compartió en sus redes sociales un momento especialmente íntimo y simbólico. «Hoy 15 de agosto, se celebra la Asunción de la Virgen María y he traído por primera vez a mi niña a la catedral de Toledo a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo y a la tradición de beber en botijo bajo los centenarios muros de la Catedral Primada. Algo muy toledano y símbolo de comunidad y devoción», escribió.

La artista quiso además mantener un vínculo generacional a través de la ropa de su pequeña: «Le he puesto a mi niña el faldón blanco que mi madre me ponía cuando era bebé. ¡Qué emoción más grande!», confesaba emocionada.

La jornada volvió a congregar a cientos de toledanos que, desde las siete de la mañana, hicieron largas colas para entrar al templo, rezar ante la imagen de la Virgen del Sagrario y después pasar por el claustro, donde más de 30 botijos aguardaban repletos de agua del aljibe de la Catedral. A esta agua 'milagrosa' se le atribuyen propiedades curativas y la concesión de deseos, lo que explica la expectación que genera cada año, incluso en un día caluroso como el de este viernes.

En medio de la tradición, María Toledo regaló un momento simpático a sus seguidores en Instagram al coger el botijo para beber. «Yo no sé hacer esto», confesaba entre risas, antes de santiguarse y dar un trago largo sin atragantarse, demostrando que lleva el toledanismo por apellido.

Las inmediaciones de la Catedral fueron un hervidero de movimiento durante toda la mañana. Las camisas y pecheras mojadas de los fieles daban fe del paso por los botijos, en una tradición que mezcla fe y sentido de comunidad, y que sigue siendo un ritual imprescindible para generaciones enteras de toledanos.