En marcha los nuevos centros de salud de Añover de Tajo, Yunquera de Henares y Horche

La Junta invertirá más de 15 millones de euros en su construcción

Parcela donde se ubicará el nuevo centro de salud de Añover de Tajo
Parcela donde se ubicará el nuevo centro de salud de Añover de Tajo JCCM

J. A. Pérez

Toledo

Salen a licitación los proyectos de redacción de tres nuevos centros de salud en Añover de Tajo, Yunquera de Henares y Horche, que supondrán una inversión de la Junta de Castilla-La Mancha de más de 15 millones de euros en su construcción.

En el de Yunquera de Henares se van a invertir 5,7 millones y la superficie construida será de 2.300 metros cuadrados. Dará servicio a unas 10.000 tarjetas sanitarias de 19 municipios.

Mientras, el de Añover supondrá «un salto cualitativo y cuantitativo» respecto al actual, ya que se pasará de 400 a 2.100 metros cuadrados de superficie construida gracias a una inversión de 5,5 millones. Atenderá a unas 12.000 tarjetas sanitarias de Añover, Alameda de la Sagra y Pantoja.

Por su parte, en Horche «se van a sustituir también unas instalaciones que están obsoletas» con una inversión de 4,1 millones y del que se beneficiarán unas 8.000 tarjetas sanitarias de otros nueve consultorios.

La portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha añadido que la Junta de Castilla-La Mancha ha invertido 1.500 millones en infraestructuras sanitarias en la última década.

