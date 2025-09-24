Parcela donde se ubicará el nuevo centro de salud de Añover de Tajo

En marcha los nuevos centros de salud de Añover de Tajo, Yunquera de Henares y Horche La Junta invertirá más de 15 millones de euros en su construcción

Salen a licitación los proyectos de redacción de tres nuevos centros de salud en Añover de Tajo, Yunquera de Henares y Horche, que supondrán una inversión de la Junta de Castilla-La Mancha de más de 15 millones de euros en su construcción.

En el de Yunquera de Henares se van a invertir 5,7 millones y la superficie construida será de 2.300 metros cuadrados. Dará servicio a unas 10.000 tarjetas sanitarias de 19 municipios.

Mientras, el de Añover supondrá «un salto cualitativo y cuantitativo» respecto al actual, ya que se pasará de 400 a 2.100 metros cuadrados de superficie construida gracias a una inversión de 5,5 millones. Atenderá a unas 12.000 tarjetas sanitarias de Añover, Alameda de la Sagra y Pantoja.

Por su parte, en Horche «se van a sustituir también unas instalaciones que están obsoletas» con una inversión de 4,1 millones y del que se beneficiarán unas 8.000 tarjetas sanitarias de otros nueve consultorios.

La portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha añadido que la Junta de Castilla-La Mancha ha invertido 1.500 millones en infraestructuras sanitarias en la última década.