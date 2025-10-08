Suscribete a
Una máquina aplasta el pie a un trabajador de 35 años en una planta farmacéutica de Azuqueca de Henares

El herido ha sufrido diversas fracturas y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara

ep

ABC

Toledo

Un trabajador de 35 años ha tenido que ser trasladado este miércoles al hospital tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en una planta farmacéutica en Azuqueca de Henares (Guadalajara, un nuevo accidente laboral que viene a sumarse a la larga lista de ellos registrada en los últimos meses en Castilla-La Mancha.

... Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Castilla-La Mancha, l aviso se ha recibido a las 13.32 horas en la calle Tejido.

