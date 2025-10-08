Una máquina aplasta el pie a un trabajador de 35 años en una planta farmacéutica de Azuqueca de Henares

... Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Castilla-La Mancha, l aviso se ha recibido a las 13.32 horas en la calle Tejido.
Una máquina dedicada al traslado de material ha aplastado el pie a este trabajador, que ha sufrido diversas fracturas. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha trasladado al trabajador al Hospital Universitario de Guadalajara, además de Policía Local y Guardia Civil.
