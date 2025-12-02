Luz verde a una inversión de seis millones para la rehabilitación de la hospedería del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes al proyecto de inversión destinado a la rehabilitación de la Hospedería del Convento de Santo Domingo, en Villanueva de los Infantes. La actuación, que cuenta con un presupuesto superior a ... los seis millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de 14 meses desde el inicio de las obras.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha manifestado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta aprobación supone la fase final para recuperar este edificio histórico, situado en una de las comarcas turísticas de referencia de la región, el Campo de Montiel.

Tras la firma del acta de replanteo y la obtención de la licencia de obra, previstas para el mes de febrero, comenzarán los trabajos de rehabilitación del inmueble, que pasará a integrarse en la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha una vez finalizado.

La consejera ha recordado que el proyecto se inició en 2019 con la cesión del inmueble al Gobierno regional y que, desde entonces, ha afrontado diversas dificultades, como la compra de un terreno colindante o actuaciones de emergencia ejecutadas en 2024 con una inversión íntegra de 421.293 euros para garantizar la estabilidad del edificio.

En total, la inversión acumulada superará los 6,6 millones de euros, de los cuales más de cuatro millones se ejecutarán en 2026 y el resto en 2027, conforme al calendario previsto. «Este proyecto permitirá poner en valor un recurso patrimonial y turístico de primer nivel en un territorio que atesora una enorme riqueza cultural y natural», ha subrayado Patricia Franco.

36 habitaciones dobles y un salón para eventos

El proyecto contempla la creación de 36 habitaciones dobles, un salón de eventos con capacidad para 350 personas, un restaurante en el antiguo refectorio y un aparcamiento sobre los terrenos incorporados al proyecto en 2021.

La consejera ha comparado la evolución de este proyecto con la rehabilitación de la Mezquita de Tornerías, destacando que, aunque de naturaleza distinta, ambos han requerido un «esfuerzo extraordinario» del Ejecutivo regional para «superar dificultades y cumplir el compromiso del presidente Emiliano García-Page con la recuperación del patrimonio».

Una vez concluida la obra, la Hospedería del Convento de Santo Domingo se sumará a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, que ha pasado de cinco a nueve establecimientos y que seguirá ampliándose con nuevas actuaciones. En 2026, el Gobierno regional invertirá más de 11 millones de euros en proyectos vinculados a esta red, incluyendo inversiones en la Real Fábrica de Bronce de Riópar, el Palacio Ducal de Pastrana, la Casa de los Frailes de Herencia y la Casa Aguado en Elche de la Sierra.

Castilla-La Mancha lidera el crecimiento en turismo rural

En relación con el impulso turístico de la región, Franco ha destacado los últimos datos publicados por el INE, que sitúan a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con mayor crecimiento en turismorural en octubre, registrando incrementos de casi el 25 % en viajeros y del 27,8 % en pernoctaciones.

Las provincias de Ciudad Real y Albacete encabezan además el crecimiento nacional en viajeros y pernoctaciones durante octubre. Ciudad Real es también líder en el acumulado de los diez primeros meses del año.

Con estas cifras, Castilla-La Mancha se posiciona como la tercera comunidad autónoma que más crece en turismo rural en lo que va de año, consolidando valores récord en el conjunto del alojamiento reglado, con más de 2,71 millones de viajeros y 5,21 millones de pernoctaciones entre enero y octubre.