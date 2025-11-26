Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

Luz verde a la ampliación del Parque Científico y tecnológico de Albacete con una inversión de 8 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará proyectos empresariales que son un éxito en la región

El Parque Científico y Tecnológico licitará en breve la adaptación y equipamiento de la bioincubadora

Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha
Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha JCCM
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una inversión de ocho millones de euros para la construcción de un nuevo edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete, que se suman a los 500.000 ... euros que se aprobaron recientemente para la redacción del proyecto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app