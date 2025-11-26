Luz verde a la ampliación del Parque Científico y tecnológico de Albacete con una inversión de 8 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una inversión de ocho millones de euros para la construcción de un nuevo edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete, que se suman a los 500.000 ... euros que se aprobaron recientemente para la redacción del proyecto.

Será el edificio número 6, «un espacio específicamente diseñado para albergar proyectos empresariales vinculados a la innovación y a la tecnología I+D+i que viene a dar respuesta al sistema innovador que hay en Castilla La Mancha y en Albacete», ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha aclarado que con la nueva instalación se impulsará proyectos empresariales que son un éxito en la región. En 2020 el Parque Tecnológico y Científico de Castilla-La Mancha acogía 40 empresas y 610 trabajadores y actualmente cuenta con 69 empresas, con más de 1.000 trabajadores.

«Vamos a dar respuesta con esta inversión, a esa realidad económica e innovadora que vive Albacete», ha detallado Padilla. El nuevo edificio tendrá una superficie construida de 6.500 metros cuadrados, 3.800 de ellos destinados directamente a a las empresas. Son 35 módulos, de 95 metros cuadrados cada uno, además de otro tipo de espacios como salas de reuniones o espacios auxiliares para que las empresas puedan desarrollar su actividad con los recursos y espacios sobre todo necesarios.

Será un recurso sostenible, eficiente y competitivo, pues contará con climatización de última generación y materiales de bajo impacto energético. «Esta ampliación del Parque Científico y Tecnológico es una pieza más en una década en Castilla-La Mancha, donde hemos incrementado el empleo en más de 219.000 nuevos puestos y donde se ha batido récord de personas ocupadas, como son esas 940.000 personas que están trabajando en Castilla La Mancha; que la región siga haciendo de pista de despegue de muchísimas empresas y proyectos que surjan aquí», ha concluido la consejera.