opinión

Los idiotas del horror

«Una característica común a estos idiotas del horror es su capacidad para amedrentar a los ciudadanos con continuas demostraciones de fuerza y violencia institucionalizada»

Luis Peñalver Alhambra
Toledo

Para un griego clásico como Aristóteles el hombre es un animal político (social) por naturaleza, de manera que únicamente puede realizarse como ser humano en y por la polis. El ciudadano es libre porque lo es la ciudad-estado, cuyo autogobierno está asegurado por ... la democracia. Quien se apartaba de la política era un idiota, palabra ésta, idiotés (de idios, 'de uno mismo, privado, particular') que en la Grecia de Pericles no tenía ninguna relación con la inteligencia o la falta de ella. En su discurso fúnebre, el estadista ateniense habla de aquellos individuos, los idiotas, que se zafan de sus obligaciones ciudadanas y se ocupan sólo de sus intereses privados, manteniéndose al margen de la vida pública y el bien común. Estos hombres egocéntricos e indiferentes a las necesidades de la ciudad resultaban completamente inútiles y merecían ser expulsados de la sociedad como perros sarnosos.

