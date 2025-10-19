López Zamora (PSOE) reivindica la inversión sanitaria de Page frente a la «gestión negligente» del PP en otras comunidades como Andalucía o Madrid
La diputada nacional del PSOE por Ciudad Real, Cristina López Zamora, ha comparado la inversión en sanidad pública y la apuesta por la detección precoz que lleva realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha en los diez años de mandato de Emiliano García- ... Page. Al mismo tiempo, ha criticado la actitud del Partido Popular regional, «que está aplaudiendo la nefasta y negligente gestión de los cribados en Andalucía o poniendo de ejemplo la sanidad en Madrid».
López Zamora ha hecho estas declaraciones en Ciudad Real, con motivo de la XXIX Quijote Maratón y del Día Mundial del Cáncer de Mama. Desde allí, ha trasladado palabras de apoyo y fortaleza a las personas que están padeciendo esta enfermedad y ha recordado que, durante el Debate sobre el Estado de la Región, «quedó claro que en esta tierra se invierte en sanidad pública y en prevención».
«Frente a los recortes del PP, que no se sonrojaron al hablar de consultorios rurales cuando los cerraban, que no se sonrojaron al hablar de hospitales y sanidad, tenemos al presidente Emiliano García-Page anunciando ocho nuevas zonas de salud básica en la región. Eso es lo que hace el Partido Socialista», ha aseverado la diputada.
López Zamora ha subrayado que Castilla-La Mancha «sigue apostando por la sanidad, la educación, el transporte y todo lo que realmente necesita la gente». «Lejos quedaron esos tiempos de expedientes guardados en un cajón de dependencia, del tasazo de la vergüenza que puso Cospedal», ha añadido.
En ese contexto, ha lanzado una pregunta al PP: «¿Qué tienen ellos que ofrecer a esta región? ¿Lo que ya nos ofrecieron durante los cuatro años de su gobierno?», ha cuestionado la parlamentaria.
Asimismo, ha calificado de «lamentable» la actitud de los populares en los últimos días. «Imaginamos que, con los datos que está teniendo nuestra comunidad, sienten impotencia y la única arma política que les queda son los insultos e incluso llegar a manipular un vídeo de diez segundos para montar un bulo. Luego preguntará Núñez por qué se le llama Paco Bulos», ha sostenido.
Por otro lado, la diputada ha puesto en valor la apuesta del Gobierno regional por las empresas y los autónomos, recordando que el presidente Page ha anunciado una inversión de 100 millones de euros y una Tarifa Plana para autónomos a coste cero.
«Tenemos toda la confianza empresarial. Hemos pasado de cerrarse 1.400 empresas con Cospedal a abrir 2.000 nuevas sociedades desde 2015. El PSOE ofrece seguridad, pone por delante la salud de las personas y va a seguir gobernando para que esta tierra sea un sitio mejor para vivir», ha concluido López Zamora.
