López Zamora pide al PP de Núñez que «dejen el bulo y trabajen por Castilla-La Mancha» o «den un paso al lado»

La portavoz del PSOE provincial de Ciudad Real y diputada nacional, Cristina López Zamora, ha criticado duramente la estrategia del Partido Popular de Castilla-La Mancha y de su presidente, Paco Núñez, a quienes ha pedido «que se pongan a trabajar por la gente ... de Castilla-La Mancha o, si no, den un paso al lado y dejen trabajar al presidente Emiliano García-Page».

En declaraciones a los medios antes de participar en el Comité provincial del PSOE de Ciudad Real, celebrado este sábado, López Zamora censuró «la política de bulos y manipulación» que, según dijo, caracteriza la actuación del PP en la región.

«El PP de Castilla-La Mancha la semana pasada manipulaba un vídeo para generar un bulo y esta misma semana está utilizando los cribados de cáncer de mama, queriendo comparar Talavera con Andalucía, cuando incluso las extrabajadoras del centro le han desmentido», afirmó López Zamora, que calificó de «auténtico drama» que el PP «esté intentando generar un bulo con algo tan sensible».

Para López Zamora, la actitud de los populares «es tan lamentable que lo único que buscan es tapar la mala gestión de sus compañeros de partido en Andalucía». En ese sentido, recordó que «la semana pasada manipulaban un vídeo de 10 segundos para generar un bulo y esta semana utilizan algo tan irresponsable, una situación tan dolorosa como la que están pasando las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía».

«Basta ya de hacer mala política, de utilizar esta forma de hacer política y de intentar confundir a la gente», reclamó la diputada ciudadrealeña, que insistió en pedir al PP regional «que se pongan en serio a trabajar por la gente de Castilla-La Mancha».

López Zamora concluía subrayando que, frente a esta actitud, el presidente Emiliano García-Page «está centrando su gestión en reivindicar la buena política, la política útil, la del progreso y la de la mejora de todos los indicadores económicos y sociales».