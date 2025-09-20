Localizado en Cuenca un vehículo implicado en un accidente con fuga en el paseo del Pinar
La Policía Local localizó el coche gracias a la colaboración ciudadana. El conductor de este turismo perdió el control e impactó contra varios vehículos
La Policía Local de Cuenca ha localizado al vehículo implicado en un accidente con fuga ocurrido este sábado en el Paseo del Pinar.
Según han informado los agentes municipales a través de su perfil de Instagram, el incidente se produjo alrededor de las 6.30 horas, cuando un turismo perdió el control e impactó contra varios coches que se encontraban estacionados, dándose posteriormente a la fuga.
Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía pudo identificar y localizar con rapidez tanto el vehículo como a su conductor. Los agentes han señalado que ya se instruyen diligencias para esclarecer las causas del suceso.
