Las llamas cercan el cementerio de Navalmoralejo (Toledo) y causan daños

Será una fecha difícil de olvidar en Navalmoralejo (Toledo). El 11 de agosto de 2025 ya ha pasado a la historia de este pequeño municipio de medio centenar de habitantes como un lunes negro en el que la convivencia familiar en el pueblo se vio truncada por uno de los incendios forestales que han teñido de gris el país en las últimas horas.

Las llamas no respetan. Su voracidad es tal que en Navalmoralejo han cercado el cementerio municipal causando daños. Desolado, su alcalde, Juan Carlos Cabello, explica a ABC que ni en el peor de los casos imaginó que viviría una situación similar. «No teníamos ni luz ni agua, ha sido todo muy complicado», dice con la voz entrecortada, pues la preocupación no se olvida.

Las pavesas sobrevuelan la localidad, son la seña inequívoca de la catástrofe. El camposanto se encuentra a escasos metros de la iglesia parroquial de San Pedro, en la calle de la Fuente. Todo ha ardido, hasta el olivar cercano. Un cementerio reformado en 1993 que linda con parcelas delimitadas por el tradicional muro de piedra que marca las lindes, ubicado justo en el acceso al municipio desde la TO-7021-V, carretera que ha permanecido cortada al tráfico por la dantesca situación forestal.

En el pueblo se vivieron momentos de tensión. Una gran columna de humo avanzaba hacia el casco urbano y con ella las llamas, voraces, que a tenor del viento se desplazaban por esta zona de monte bajo en un enclave único como es la comarca de La Jara, ya en el entorno de la Campana de Oropesa.

«Estamos un poco mejor, pero todavía hay perímetro sin controlar», explicaba Cabello. Pero no todo son malas noticias. Tras la reunión en el puesto de manda avanzado del Infocam, celebrada ayer sobre las 20:00 horas, llegaba la autorización para que los vecinos regresasen a sus casas. «Espero poder traerlos a todos, evacuamos a unos 180 pero muchos ya están en sus primeras residencias», comentaba el alcalde, y es que su pueblo es punto de encuentro estival de numerosas familias que acuden hasta aquí a pasar las vacaciones.

Cabello hablaba ayer con este diario en torno a las 20:30 horas mientras organizaba el traslado de sus vecinos. Se encontraba en El Puente del Arzobispo, los voluntarios de la agrupación local de Protección Civil de esta localidad han colaborado con el transporte, al que se sumaron vehículos particulares. El trasladó comenzó sobre las 21:15 horas.

«Nos están esperando entre 60 o 70 personas», indicaba, y es que como explicaba con anterioridad muchas de las personas evacuadas el lunes, unas 180, contactaron con familiares y amigos para pasar la noche o directamente se marcharon a sus primeras residencias.

La situación en La Estrella

Otro de los municipios afectados en la provincia por este incendio forestal es La Estrella. Su alcaldesa, Mónica González, ya vivió un episodio similar a principios de agosto de 2024, confinando hasta cuatro localidades, además de La Estrella, Fuentes, la Nava de Ricomalillo y Aldeanueva de Barbarroya.

«No hemos olvidado el verano del año pasado y estamos otra vez en esa situación», indicaba la responsable municipal, para recalcar que con la lección aprendida «lo primero es la población, es velar por su seguridad, por eso seguimos confinados» para evitar la inhalación de humo.

Al cierre de esta edición el Plan Infocam mantenía el nivel 2 para el incendio aún fuera de control, con 25 medios y 153 personas trabajando en la zona afectada por las llamas.