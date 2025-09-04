Listas de espera y falta de personal: El PP critica la «nefasta gestión» sanitaria en Castilla-La Mancha

Para los 'populares' la gestión de la sanidad pública en la región es cuestionable

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha advertido que la sanidad de Castilla-La Mancha «hace aguas por todos lados porque Page lleva 10 años sin solucionar nada de nada«.

Así lo ha manifestado durante la sesión plenaria de hoy en las Cortes regionales, donde el diputado se ha mostrado contundente con el Gobierno autonómico al que acusa de haber estado desaparecido este verano.

«La sanidad regional hacia aguas por todos los lados, debido a la nefasta gestión sanitaria que están realizando desde que están en el Gobierno. Este verano ha habido momentos en los que más de 60 pacientes han estado a la espera de ingreso en el Hospital de Toledo, con los profesionales denunciado la saturación de las Urgencias«, ha indicado.

Moreno también ha criticado la misma situación con pacientes en los pasillos del Hospital de Ciudad Real, ante la imposibilidad de responder a la demanda asistencial, «por falta de recursos humanos«.

El PP habla de precariedad

Asimismo, como informaban desde el PP en nota de prensa, ha lamentado «la precariedad de la sanidad castellanomanchega con el derrumbe de techos en el Hospital de Albacete; la falta de servicios de transporte sanitario terrestre en los municipios, denunciadas por los sindicatos del sector; así como el aumento incesante de las listas de espera, con más de 99.000 pacientes esperando una cita en la sanidad pública de Castilla-La Mancha«.

«Hay pueblos que han estado sin médicos, en los que los pacientes han tenido que desplazarse a otros municipios para poder ser atendidos. Sin olvidarnos, por supuesto, de los profesionales sanitarios agredidos que han estado este verano manifestándose, pidiendo medidas de protección ante las agresiones sufridas«, ha destacado.

Por todo ello, ha denunciado la ausencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. «¿Y qué han hecho ante todo esto? Un video casero en su cuenta de X y un viaje a Santander esta semana pasada para hablar de la sanidad regional. Eso es lo que ha trabajado el Gobierno de Page por la sanidad en Castilla-La Mancha. De todos los problemas que hay en el día a día, nada de nada. Llevan 10 años sin solucionar los graves problemas que aquejan a nuestros pacientes y a nuestros profesionales, pacientes y profesionales que son los que padecen la nefasta gestión sanitaria de Emiliano García-Page«, ha zanjado.