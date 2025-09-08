El líder de VOX en Castilla-La Mancha pide a la Virgen del Prado que «cambie al presidente del Gobierno»

Moreno ha asistido a los actos religiosos celebrados en la ciudad con motivo de la festividad de la Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de la Cerámica

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, pidió este lunes a la Virgen del Prado, patrona de Talavera de la Reina, que «si es posible, cambie al presidente del Gobierno».

Moreno asistió a los actos religiosos celebrados en la ciudad con motivo de la festividad de la Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de la Cerámica, a la que también suplicó que «proteja bajo su santísimo manto a todos los talaveranos, castellano-manchegos y españoles de bien».

El dirigente quiso agradecer a la Virgen «todos los bienes con los que nos colma» y, en referencia a la situación política nacional, pidió a la Alcaldesa Perpetua de Talavera que cambie al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Moreno subrayó a continuación que «nosotros trabajamos todos los días para que ese cambio llegue, pero necesitamos la intercesión de la Virgen para que sea más pronto que tarde».

Durante su intervención, el líder de VOX hizo además un llamamiento a la «reconquista de la Europa cristiana, recordando que es la base de nuestra civilización occidental». En este sentido, recordó que el próximo fin de semana se celebrará en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid el gran acto de VOX y Patriots, Europa Viva 25, bajo el lema «Comienza la Reconquista».

Con su presencia en Talavera, Moreno destacó el compromiso de su formación con la defensa de «las raíces, tradiciones y valores que han dado forma a España y a Castilla-La Mancha, frente a los ataques que desde el socialismo hacen contra la comunidad católica». A este respecto, aludió a las palabras de un diputado socialista en el último Pleno de las Cortes, que comparó el velo islámico con el hábito de las monjas y llegó a pedir a VOX que «vayan a las puertas de los conventos a protestar».