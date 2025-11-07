Suscribete a
Leonardo Padura presenta su última novela en Toledo: «No niego que lo que hago puede traer consecuencias»

El escritor cubano de renombre internacional, tan crítico con el régimen, afirma ser «invisible» en su país, donde no se publican sus libros, «pero es un precio que pago satisfecho»

Padura, este jueves en Venta de Aires
Padura, este jueves en Venta de Aires H. FRAILE
Juan Antonio Pérez

Toledo

Leonardo Padura sigue viviendo en la misma casa en la que vino al mundo, allí en Mantilla, en la periferia de La Habana, la capital cubana, una vivienda de dos plantas que sus padres construyeron en 1954, un año antes de que él ... naciera, y tiene pinta de que así será hasta que fallezca. La planta de abajo la ocupa su madre, Alicia, una señora de 97 años con «la mente superclara», y la de arriba es para el escritor y su esposa Lucía; y cuando surgen «dudas sobre algún recuerdo que está relacionado con personas que conocimos o situaciones o historias del barrio» sólo tiene que bajar y preguntar a mamá.

