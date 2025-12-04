Leganés - Albacete: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

La Copa del Rey, de la que esta semana se disputa la segunda eliminatoria, es la competición de todos los aficionados al fútbol, puesto que enfrenta a clubes de diversas categorías. Sin embargo, también los hay que pertenecen a la misma, como es el ... caso del CD Leganés y el Albacete Balompié, ambos militantes de Segunda División, que se enfrentan este jueves.

La normativa de la competición establece que, cuando existe diferencia de división, el duele debe disputarse en el campo del club más modesto, pero entre rivales del mismo nivel el sorteo es quien dicta sentencia. Así, fue el azar quien otorgó al Leganés la condición de local. No obstante, el Albacete no estará solo, ya que se espera que su afición le acompañe en masa.

Este jueves, la #LocuraPorelAlba nos acompañará en Leganés 🤩 🏆



Entradas para la zona visitante: agotadas ✅



¡A por todas! 🤍 https://t.co/6MjUG1pUKC — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) December 1, 2025

Esta eliminatoria es esencial para ambos clubes. El Leganés busca aprovechar su condición de local para intentar cortar una racha irregular y responder a las críticas recientes, mientras que el Albacete, que también viene de malos resultados en liga, podría ver en la Copa una oportunidad para reencontrarse con buenas sensaciones.

A qué hora es el Leganés - Albacete hoy

El partido que disputarán este jueves 4 de diciembre el Leganés y el Albacete se celebrará a las 19:00 horas en el Estadio Ontime Butarque, que tiene unas 13.188 localidades, según se refleja en la página web del club.

Dónde ver el Leganés - Albacete de Copa del Rey y cómo seguir el partido online

Este encuentro no figura entre los dos elegidos por RTVE, entidad que posee los derechos de emisión de la Copa del Rey hasta 2027 y que más tarde cerró un pacto con Movistar Plus+ y TV3 para retransmitirlos de manera conjunta.

No obstante, el partido será retransmitido por el canal autonómico CMM (Castilla-LM). Aquellos aficionados que no puedan verlo, podrán seguirlo en directo a través de las redes sociales de ambos equipos.

Una vez finalizado el partido, la RFEF publicará en sus plataformas oficiales (X, YouTube, etc.) un vídeo resumen con las acciones más relevantes.