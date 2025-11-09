Suscribete a
Juzgan a un grupo criminal de franceses y belgas con 5.000 plantas de marihuana, parte de ellas en Hellín

La Fiscalía les pide 150.000 euros y más de cuatro años de cárcel

Juzgan a un grupo criminal de franceses y belgas con 5.000 plantas de marihuana, parte de ellas en Hellín
Albacete

El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete juzgará este lunes a un grupo de siete personas de nacionalidad francesa y belga acusados de formar una organización criminal para plantar y traficar con marihuana en esta provincia y en Murcia y Alicante, delitos ... por los que la Fiscalía ha pedido 150.000 euros y más de cuatro años de cárcel.

