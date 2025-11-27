Suscribete a
El jurado popular declara culpable a la madre acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Albacete

Tras un día de deliberación, el jurado popular ha declarado culpable a la madre acusada de matar a su bebé recién nacido al arrojarlo en una bolsa de basura en el municipio de Elche de la Sierra

Palacio de Justicia en la ciudad de Albacete
Palacio de Justicia en la ciudad de Albacete

Toledo

Tras un día de deliberación, el jurado popular ha declarado culpable de asesinato este jueves en la Audiencia Provincial de Albacete a la madre acusada de matar a su bebé recién nacido al arrojarlo en una bolsa de basura en el municipio de Elche ... de la Sierra, así como que fue consciente y mantenía sus capacidades volitivas en todo momento, en contra de lo que ha intentado argumentar la defensa. La Fiscalía ha solicitado la prisión permanente revisable para la condenada.

