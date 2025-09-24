El jurado declara culpable al acusado de matar a su compañero de piso en Albacete tras golpearlo con una barra de hierro en la cabeza Ocurrió en Las Seiscientas, el barrio más conflictivo de la ciudad, y el procesado tenía una deuda con la víctima, que era proxeneta de una prostituta

El jurado popular ha declarado este miércoles culpable de homicidio al acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro en Albacete en 2023. Los hechos ocurrieron en una reyerta en el barrio de Las Seiscientas, el más conflictivo de la ciudad, por una deuda contraída entre el presunto asesino y la víctima, que era proxeneta de una prostituta. El juicio queda ahora a la espera del dictamen de la sentencia.

Tras un día de deliberación, los nueve miembros del jurado han tomado esta decisión en base a los diversos testimonios de peritos, forenses, testigos y agentes de la Policía que han concurrido por el tribunal desde el jueves pasado.

Y han considerado como probado que se produjo una pelea entre los dos debido a la deuda que tenía el acusado con la víctima. El primero golpeó al segundo en la cabeza con una barra de hierro, causándole una fractura intracraneal de la que murió al día siguiente en el hospital. Ambos se habían enzarzado previamente en la calle y luego regresaron al domicilio, donde la víctima tiró una botella de cerveza al acusado que no le dio. Ahí fue cuando el acusado cogió una barra de hierro que guardaba en su dormitorio y golpeó letalmente a la víctima. Aunque el abogado del acusado defendió durante el juicio que se trató de legítima defensa, el jurado no lo ha estimado.

Asimismo, también ha quedado probado que la intención del acusado era matar a la víctima, si bien en este punto no ha habido unanimidad del jurado -dos personas han votado en contra-. Además, el jurado concluye que no hay motivos para solicitar el indulto o suspender la pena.

Por su parte, la Fiscalía rebaja la pena de 13 a 12 años de cárcel, argumentando la colaboración que el detenido mantuvo con la Justicia. No obstante, mantiene la petición de expulsión por diez años del país cuando alcance el tercer grado o la libertad condicional y una indemnización de 59.512 euros para la madre del fallecido, 29.750 para el hermano y 2.068 para el Sescam por los servicios sanitarios que tuvieron que prestar.

