Junta y Unicaja suscriben un convenio para impulsar 'Somos Deporte' en las categorías de cadete e infantil en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Unicaja se han unido para fomentar el programa 'Somos Deporte' en las categorías cadete e infantil de la liga regional y que va a permitir llegar a 4.100 participantes.

El consejero de Educación, Cultura y ... Deportes, Amador Pastor, ha firmado un convenio de colaboración con la directora territorial de la entidad en la región, Almudena Noheda y a cuya firma ha asistido también el director gerente de la Fundación Impulsa, Gabriel González; y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

Noticia Relacionada Más de 100 alumnos de Primaria participan en el primer campeonato individual de ajedrez rápido 'Ciudad de Toledo' ABC El torneo, impulsado por la Concejalía de Educación y celebrado en el colegio Garcilaso de la Vega, reúne escolares de once centros para fomentar el ajedrez como herramienta educativa y alternativa a las pantallas de los videojuegos Amador Pastor ha explicado que esta colaboración va a permitir impulsar el deporte en ambas categorías en modalidades como el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el futbol sala o el voleibol tanto en categoría masculina como femenina. El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha detallado que estas modalidades llegan a 196 equipos de los cuales 84 son de infantil, 36 femeninos y 48 masculinos y 112 pertenecen a cadete de los cuales 60 son femeninos y 52 masculinos. La directora territorial de Unicaja en Castilla-La Mancha, Almudena Noheda, ha transmitido la satisfacción de colaborar con el Gobierno regional en la promoción del deporte en estas categorías, con el objetivo de favorecer hábitos de vida saludables entre los chicos y las chicas y transmitir valores esenciales como la igualdad de oportunidades, el esfuerzo, el compañerismo y el afán de superación. Este convenio, según ha destacado, reafirma el compromiso de Unicaja con aquellas iniciativas que generan valor en la sociedad de Castilla-La Mancha. De esta liga surge la representación de la región que posteriormente ira a las competiciones nacionales además de tener como objetivo buscar el talento y la integración de jugadores de Castilla-La Mancha en selecciones nacionales. Para el desarrollo del programa 'Somos Deporte' el Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, destina un total de 4,5 millones de euros anualmente.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión