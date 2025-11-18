Suscribete a
Junta y Unicaja suscriben un convenio para impulsar 'Somos Deporte' en las categorías de cadete e infantil en Castilla-La Mancha

Este programa está previsto que llegue a 4.100 participantes, lo se traduce en 196 equipos de ambas categorías

Junta y Unicaja suscriben un convenio para impulsar &#039;Somos Deporte&#039; en las categorías de cadete e infantil en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Unicaja se han unido para fomentar el programa 'Somos Deporte' en las categorías cadete e infantil de la liga regional y que va a permitir llegar a 4.100 participantes.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha firmado un convenio de colaboración con la directora territorial de la entidad en la región, Almudena Noheda y a cuya firma ha asistido también el director gerente de la Fundación Impulsa, Gabriel González; y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

