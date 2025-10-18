Suscribete a
ABC Premium

La Junta ultima un nuevo Plan Regional de Investigación Científica con horizonte 2028

El presupuesto regional para innovación y desarrollo ha superado los 52 millones de euros

El anuncio se realizó en el Ateneo de Almagro, Ciudad Real
El anuncio se realizó en el Ateneo de Almagro, Ciudad Real ABC

ABC

Toledo

La directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano, ha participado en la charla 'Castilla-La Mancha: tierra de I+D+I', que tuvo lugar en el Ateneo de Almagro (Ciudad Real). En su intervención ha resaltado el compromiso del Gobierno ... regional con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app