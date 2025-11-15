Suscribete a
La Junta reivindica el legado de los primeros alcaldes de la democracia como Román Rivero, «gran transformador» de Miguelturra (Ciudad Real)

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, destaca la aportación del histórico regidor al progreso del municipio. Rivero, como el resto de regidores de esa época, tuvieron que revertir «décadas de carencias»

Protagonistas de la Transición en Castilla-La Mancha

Román Rivero asistió emocionado al acto por el que el centro de día y de mayores de Miguelturra recibe su nombre
ABC

Toledo

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado este sábado la labor de los alcaldes y alcaldesas que, desde el inicio de la democracia, «iniciaron los servicios, los derechos y el bienestar» en los municipios de la región. Lo ... ha hecho durante el homenaje celebrado en Miguelturra, donde el centro de mayores situado en la plaza de la Constitución pasa a denominarse oficialmente 'Alcalde Román Rivero Nieto'.

Reporta un error en esta noticia
