La Junta reivindica el legado de los primeros alcaldes de la democracia como Román Rivero, «gran transformador» de Miguelturra (Ciudad Real)

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado este sábado la labor de los alcaldes y alcaldesas que, desde el inicio de la democracia, «iniciaron los servicios, los derechos y el bienestar» en los municipios de la región. Lo ... ha hecho durante el homenaje celebrado en Miguelturra, donde el centro de mayores situado en la plaza de la Constitución pasa a denominarse oficialmente 'Alcalde Román Rivero Nieto'.

Caballero ha destacado que Rivero, alcalde de Miguelturra durante 36 años, (1979-2015) constituye «un buen ejemplo» de esa generación de responsables públicos que trabajaron por transformar sus localidades.

El vicepresidente segundo subrayaba que se trata de un reconocimiento «muy merecido», más aún por proceder directamente de sus vecinos. En su opinión, este homenaje «pone en evidencia que Román Rivero ha sido una persona muy querida por los que le votaron y también por muchos que no le votaron pero que confiaron en que su acción de gobierno mejoraría su vida».

Noticia Relacionada Caballero reivindica el papel de los alcaldes que transformaron Castilla-La Mancha tras la llegada de de la democracia ABC El vicepresidente segundo de la Junta presenta el libro 'Memorias de un paisano de pueblo, por y para el pueblo', escrito por Francisco Morales y que rescata la memoria de los alcaldes que impulsaron el progreso de los municipios de Castilla-La Mancha tras la transición democrática

Caballero hizo hincapié en que el trabajo de Rivero no solo se reflejó en la evolución de Miguelturra, sino también en el proceso de construcción autonómica. «Al mismo tiempo que mejoró Miguelturra durante 36 años, Román es de los que contribuyeron de manera decisiva en hacer de Castilla-La Mancha la Castilla-La Mancha que hoy conocemos», afirmó.

Recordó que los primeros años de democracia supusieron un reto especialmente complejo para los regidores municipales, que tuvieron que revertir décadas de carencias. En este sentido, sostuvo que la llegada de alcaldes como Rivero, en su caso bajo las siglas del PSOE, permitió cambiar por completo las condiciones de vida de la ciudadanía.

«Todo por hacer»

«Lo hicieron transformando los pueblos, transformando realidades como era Miguelturra, pueblos muy rurales, donde todo estaba por venir, donde no había nada, donde faltaban los servicios, donde no se ejercitaban los derechos que habían estado extinguidos durante el periodo de la dictadura», añadió.

El vicepresidente segundo de la Junta quiso reconocer el sacrificio personal de aquellos primeros responsables municipales

El vicepresidente segundo subrayó que el bienestar del que disfruta hoy la región se debe a la labor de quienes dieron el paso de presentarse a la política en los primeros años de autonomía. «Si hoy estamos orgullosos de lo que somos y podemos celebrar que tenemos una vida infinitamente mejor que la que tenían nuestros padres y nuestros abuelos en el año 79, se debe, sin duda, a mucha gente y entre esa gente, a esos alcaldes y alcaldesas que dieron un paso adelante», remarcó.

También quiso reconocer el sacrificio personal de aquellos primeros responsables municipales. «Lo hicieron con absoluta generosidad y arriesgaron en esos momentos el dedicarse a su familia y sus empleos», recordó.

Por ello, concluyó, «todos tenemos que estarles muy agradecidos porque ellos son los grandes protagonistas de Miguelturra en este caso, pero también de toda Castilla-La Mancha».