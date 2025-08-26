La Junta lanza otra partida de 16,2 millones de euros para la adquisición y recarga de coches eléctricos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana una partida de 16,2 millones de euros dentro del Plan Moves III que va destinado tanto a la adquisición de vehículos eléctricos, para la que se destinarán 9,7 millones, como a la instalación de infraestructuras de recarga, para la que se han fijado 5,6 millones. Estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de este año, se unen a las que aún se están tramitando de la anterior convocatoria, de las que se han pagado ya 7,6 millones de euros, pero cuyo importe total debe ascender a 23,3 millones.

Una de las novedades de este nuevo plan que ha sido expuesto por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, es que las ayudas las podrán solicitar también todas aquellas personas que hayan adquirido vehículos eléctricos desde enero de este año 2025.

Respecto a la cuantía de las ayudas, se mantienen las de 2021, lo que supone una media por usuario de 4.500 euros, que puede elevarse a 7.000 si se procede al achatarramiento del vehículo. En el caso de los autónomos la subvención puede alcanzar los 7.000 euros con el achatarramiento de vehículos de carga hasta los 3.500 kilos. Asimismo, las peticiones que hagan residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes pueden tener un 10 por ciento más de subvención.

Una de las recomendaciones de la consejera es que los peticionarios realicen su solicitud de ayudas a través de los concesionarios de vehículos, puesto que disponen de la tramitación electrónica de la Junta para agilizar unas tramitaciones para las que además existen unos plazos limitados. Lo mismo ocurre con los puntos de recarga, que aconseja que se haga a través de las empresas instaladoras. Es necesario también que la administración regional tenga la justificación de las ayudas antes de julio de 2026.

Igualmente, Mercedes Gómez ha recomendado que las solicitudes que se realizaron a primeros de este año se vuelvan a tramitar ahora, ya que la concesión de las ayudas tienen un orden de prelación en función de la fecha de solicitud, para que de esa forma sean los primeros en recibirlas.

En todo caso, para todas las dudas existe una oficina de asesoramiento informático con sede en Puertollano, y para su tramitación y valoración la Junta ha contratado a un equipo de 5 técnicos ingenieros industriales que son los que van a adjudicar cada una de las ayudas del Moves III que se soliciten.