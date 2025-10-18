La Junta invertirá más de un millón de euros en la zona del incendio del Pico del Lobo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de un millón de euros a actuaciones de recuperación y mejora en la zona afectada por el incendio del Pico del Lobo, con el objetivo de paliar las consecuencias del fuego para los ganaderos ... y vecinos de la Sierra Norte y mejorar infraestructuras básicas y medioambientales en la zona afectada y su entorno.

Así lo ha anunciado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, durante el XVIII Día de la Sierra, celebrado este sábado en Las Navas de Jadraque, al que ha asistido acompañada por los delegados provinciales de Bienestar Social, Carmen Gil, y Desarrollo Sostenible, Rubén García y junto a autoridades provinciales como el presidente de la Diputación, José Luis Vega, el alcalde del municipio anfitrión, Eliseo Marigil, y alcaldes, alcaldesas de la comarca, además de diputados y diputadas provinciales y regionales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Rosa María García ha explicado que las actuaciones previstas aprobadas por el Ejecutivo regional se llevarán a cabo en El Cardoso, Peñalba de la Sierra, Majalrayo, Campillo de Ranas y Cantalojas, y contemplan la recuperación de pastos mediante labores de desbroce, la instalación de vallados y sistemas GPS para la protección del ganado, la creación y mejora de abrevaderos, el acondicionamiento de caminos rurales y la reparación de la tubería de agua de El Cardoso, dañada durante las tareas de extinción.

«El presidente Emiliano García-Page demuestra con hechos la atención especial con la que este Gobierno mira a la Sierra Norte», ha subrayado Rosa María García, quien ha destacado que estas actuaciones no solo ayudan a recuperar el terreno perdido, sino que refuerzan la actividad ganadera, el mantenimiento del paisaje y la prevención de futuros incendios.

La delegada ha recordado que estas inversiones se suman a otras medidas impulsadas recientemente por el Ejecutivo autonómico y anunciadas por el presidente en el Debate sobre el Estado de la Región, como el incremento de las ayudas para compensar los ataques del lobo al ganado, las ventajas fiscales para quienes deciden emprender o vivir en zonas poco pobladas, o la puesta en marcha de servicios esenciales como el transporte para el alumnado de Bachillerato.

«Estamos viendo los frutos de las políticas contra la despoblación. Cada vez son más los pueblos que logran mantener su población o incluso crecer, y eso nos anima a seguir trabajando con la misma convicción», ha afirmado.