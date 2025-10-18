Suscribete a
La Junta invertirá más de un millón de euros en la zona del incendio del Pico del Lobo

Es objetivo es paliar las consecuencias del fuego para los ganaderos y vecinos de la Sierra Norte y mejorar infraestructuras básicas y medioambientales

Imagen del incendio del Pico del Lobo
Imagen del incendio del Pico del Lobo EFE

ABC

Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de un millón de euros a actuaciones de recuperación y mejora en la zona afectada por el incendio del Pico del Lobo, con el objetivo de paliar las consecuencias del fuego para los ganaderos ... y vecinos de la Sierra Norte y mejorar infraestructuras básicas y medioambientales en la zona afectada y su entorno.

