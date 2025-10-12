Suscribete a
La Junta inicia una ronda contactos con organizaciones agrarias para explorar los aspectos más preocupantes de la PAC

En la primera jornada de trabajo con UPA se ha abordado la preocupación por la «insuficiente» dotación que recoge el reglamento de fondos y por la voluntariedad de la Intervención Sectorial Vitivinícola

Castilla-La Mancha reclama a la Unión Europea un programa específico para el olivar en la nueva PAC

La primera jornada de trabajo ha sido con UPA
La primera jornada de trabajo ha sido con UPA JCCM

Toledo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha iniciado una ronda de contactos con cada una las organizaciones profesionales agrarias para conocer sus posicionamientos y propuestas en los aspectos más preocupantes de la reforma de la PAC 2028-2034.

La primera de estas ... jornadas de trabajo, que complementan el trabajo que se realiza desde la Comisión de Seguimiento del PEPAC, ha sido con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha y ha contado con la participación de la viceconsejera de la PAC, Gracia Canales Duque, y el secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha informado la Junta en nota de prensa.

