La Junta destina seis millones de los fondos europeos a licitar las obras de la nueva sede de ITECAM en Tomelloso

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el trámite para la licitación de las obras de la nueva sede del Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (Itecam) en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, con una inversión de seis millones de euros financiados ... con fondos europeos.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha explicado que el plazo de ejecución previsto será de entre 14 y 16 meses para la construcción, y posteriormente de unos tres meses para el equipamiento. «Estamos hablando de dar más espacio y más recursos al enorme talento que genera, retiene y desarrolla Itecam», ha señalado.

El vicepresidente segundo ha subrayado que «estos seis millones son un buen ejemplo de la disposición que tiene el Gobierno para determinar a qué quiere dedicar esos fondos». En este sentido, ha recordado que se trata «de un criterio político del presidente García-Page, es una decisión fundamentada en una demanda permanente de quien era la alcaldesa anterior, Inmaculada Jiménez, para que se llevara a término este proyecto, que venía de la época de Barreda». Además, ha destacado que «la insistencia de Inmaculada ha hecho que el presidente de Castilla-La Mancha tuviera muy claro que este tenía que ser un proyecto prioritario».

«Queremos apostar por una infraestructura más moderna, más accesible y con más espacio para poder acoger a empresas que desarrollen proyectos en el ámbito de la digitalización y la sostenibilidad», ha indicado Caballero, quien ha añadido que la nueva sede de ITECAM «es un compromiso cumplido del Gobierno del presidente García-Page con el que se demuestra la implicación de todo el Gobierno regional con Tomelloso, aunque el Ayuntamiento haya cambiado de color político».

Más presupuesto a investigación científica

Durante su visita, el vicepresidente segundo ha reafirmado el compromiso de la Junta con la investigación y la innovación, que se materializa en el nuevo Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha (Princet) y en el incremento del 12,9% del presupuesto destinado a investigación científica, técnica y aplicada para 2026, alcanzando los 59 millones de euros.

«No son palabras, son inversiones que se materializan en el nuevo Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha (Princet)« , ha explicado el vicepresidente segundo

Caballero ha recordado que el nuevo Plan Princet 2025-2028 estará listo en diciembre y «movilizará una inversión global cercana a los 1.000 millones de euros, que supone 330 millones de euros anuales entre fondos públicos y privados».

El vicepresidente segundo ha hecho además un balance positivo de los diez años de Gobierno de Emiliano García-Page, destacando que «se han consolidado las ayudas, se ha duplicado el presupuesto para la investigación, se han puesto en marcha exitosos programas de retención del talento y lucha contra la despoblación a través de la investigación y, además, se ha incrementado el personal investigador».

Caballero ha esta acompañado durante su visita al Itecam por el director general de Universidades, José Antonio Castro, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, así como por la delegada de la Junta, Blanca Fernández, y la delegada provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Inmaculada Jiménez.