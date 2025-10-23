La Junta destaca que Castilla-La Mancha es la comunidad que más invierte en gestión y prevención de incendios por habitante

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado el apoyo de la Comisión Europea para desarrollar herramientas que valoricen la captura de carbono derivada de la gestión forestal sostenible y, especialmente, del carbono no emitido a la atmósfera gracias a las labores de prevención ... de incendios forestales. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, encabezó en Bruselas una reunión con Giulio Volpi, coordinador de políticas climáticas de la Dirección General del Clima, en la que también participaron el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y el director de la Oficina de Castilla-La Mancha en la Unión Europea, Jesús Ramón Asensio.

Durante el encuentro, la consejera explicó que el Ejecutivo autonómico ha planteado a la Comisión el impulso de proyectos de bioeconomía vinculados a la carbonocultura y la selvicultura preventiva, en línea con el nuevo Reglamento europeo sobre absorciones de carbono, con el objetivo de fomentar la innovación en este ámbito.

Castilla-La Mancha propone liderar un proyecto piloto para la creación de un sistema voluntario de certificación que garantice la calidad y la permanencia de las absorciones de carbono forestal. «Queremos ofrecer nuestro territorio para evaluar metodologías específicas de cuantificación, verificación y registro que permitan generar créditos de carbono derivados de la prevención de incendios forestales», subrayó Gómez.

En la reunión se abordaron también las iniciativas regionales de gestión forestal sostenible, especialmente las orientadas a la valorización de los servicios ecosistémicos. «Estamos trabajando para valorar económicamente los servicios que prestan nuestros montes, cuantificando en términos monetarios el incremento de bienestar que generan para la sociedad», señaló la consejera.

Recordó que el Gobierno regional creó en 2023 la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, una plataforma público-privada para financiar y poner en valor estos servicios. «Hoy se hace necesario que los servicios ecosistémicos sean reconocidos como motor económico. Con más gestión forestal conseguimos bosques más sanos, resilientes y capaces de retener más carbono. Es una oportunidad para el medio rural, para el clima y para Europa», enfatizó.

Mercedes Gómez destacó que Castilla-La Mancha es la comunidad que más invierte en gestión y prevención de incendios forestales por habitante. «Este año hemos salvado 47.000 hectáreas de servicios ecosistémicos, evitando la emisión de CO₂ y protegiendo nuestros bosques. Queremos fomentar el valor de lo salvado a través de una gestión forestal sostenible», aseguró.

Continuidad de los programas LIFE

La consejera solicitó además la continuidad de los programas LIFE, esenciales para el desarrollo de herramientas innovadoras como el proyecto Wood4Life, que Castilla-La Mancha lidera junto a otra región italiana. Este proyecto desarrolla instrumentos para medir el carbono en productos de madera duraderos y fomentar su uso como material de construcción sostenible. En este sentido, Gómez invitó a los responsables de la Comisión Europea a visitar las zonas donde se ejecuta el proyecto, concretamente en la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo, para conocer los tratamientos selvícolas aplicados y avanzar en la metodología de cálculo de créditos de carbono.

Castilla-La Mancha se consolida como una región forestal de referencia, con el 48% de su superficie cubierta por ecosistemas forestales, según el cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4). En los últimos 15 años, la comunidad ha incrementado en más de un seis por ciento su superficie forestal, hasta alcanzar 3,8 millones de hectáreas. «Castilla-La Mancha es hoy una región equilibrada entre lo agrícola y lo forestal; esta dualidad nos permite avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que protege los recursos naturales y genera oportunidades en el medio rural», destacó la consejera.

El IFN4 ha valorado económicamente siete servicios ecosistémicos, atribuyendo a los montes de la región un valor superior a 3.300 millones de euros. Entre ellos, sobresale la fijación de carbono, con más de 82 millones de toneladas de CO₂ retenidas en las masas forestales. Además, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero estima que la región evita la emisión de 4.452 kilotoneladas de CO₂ equivalente gracias al uso sostenible del suelo y a la gestión forestal.

Finalmente, Gómez recordó que Castilla-La Mancha cuenta ya con 225.281 hectáreas de Montes de Utilidad Pública certificadas, consolidando su compromiso con la sostenibilidad y la gestión forestal responsable.