Suscribete a
ABC Premium

La Junta destaca que Castilla-La Mancha es la comunidad que más invierte en gestión y prevención de incendios por habitante

El Gobierno regional solicita en Bruselas apoyo europeo para impulsar la captura de carbono mediante labores de prevención forestal y propone un proyecto piloto de certificación del carbono retenido en los montes

Investigados dos trabajadores por el incendio de Polán (Toledo) que arrasó 330 hectáreas en la Dehesa de Portusa

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, encabezó en Bruselas una reunión con Giulio Volpi, coordinador de políticas climáticas de la Dirección General del Clima
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, encabezó en Bruselas una reunión con Giulio Volpi, coordinador de políticas climáticas de la Dirección General del Clima

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado el apoyo de la Comisión Europea para desarrollar herramientas que valoricen la captura de carbono derivada de la gestión forestal sostenible y, especialmente, del carbono no emitido a la atmósfera gracias a las labores de prevención ... de incendios forestales. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, encabezó en Bruselas una reunión con Giulio Volpi, coordinador de políticas climáticas de la Dirección General del Clima, en la que también participaron el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, y el director de la Oficina de Castilla-La Mancha en la Unión Europea, Jesús Ramón Asensio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app