La Junta desactiva el Meteocam en Toledo tras finalizar los avisos de fuertes lluvias y rachas de viento de la Aemet

Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112
Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 abc

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 23.59 horas de este sábado, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en fase ... de alerta en la provincia de Toledo desde las 09.00 horas del mismo día, en previsión de fuertes lluvias y rachas de viento pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había emitido un aviso de nivel naranja por riesgo importante de precipitaciones en la comarca toledana de la Sierra de San Vicente.

