Junta centrará su estand de Feria de Albacete en la gastronomía rural contando con los mejores cocineros de la provincia

El delegado de la Junta Comunidades Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha presentado este martes en la Casa Perona de la ciudad la programación del estand de la institución de cara a la Feria, donde del día 8 al 17 de septiembre se podrá disfrutar de actividades culturales y culinarias centradas en la temática de la gastronomía rural de la región.

Ruiz ha destacado a Albacete como «una tierra de sabores» con más de 2.750 elementos como restaurantes, bares y tascas y 2.300 industrias agroalimentarias que suman cerca de 300.000 empleos directos en la región, motivo por el que han querido centrar este año el estand de la Junta en torno a la comida del mundo rural.

El delegado ha adelantado que como novedades este año todos los días se expondrá un showcooking de 8 programas grabados con algunos de «los mejores cocineros de la provincia», quienes detallarán las recetas para el público.

Otras de las innovaciones ha sido la organización de tours guiados a través de la asociación de Hostelería y Turismo de Albacete para ocho centros de mayores de la provincia, cuyos 16 grupos serán trasladados desde los distintos municipios para disfrutar de un recorrido explicativo de los puntos más emblemáticos del Recinto Ferial.

Además, este año el Gobierno regional ha organizado un espectáculo de luz y sonido de videomapping en la fachada de la Catedral de Albacete con motivo del 150 aniversario de la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos, que podrá disfrutarse desde las 21.30 los días 10, 11, 12 y 13, con cinco pases de media hora de duración.

El estand se centrará cada día en una serie de productos ejemplares de la gastronomía provincial. El día 9 de septiembre se dedicará a la tradición del aceite, con productos representativos de Alcaraz, Hellín y Ontur. El día 11 será para el ajo, la cebolla y el champiñón, con una selección procedente de Balazote, Barrax, Villalgrdo y Villamale.

La nuez, el pistacho y la almendra serán los protagonistas del día 12, con los municipios de Nerpio, Albacete y la Roda. El sábado 13 será el día dedicado al vino y las rutas vinícolas de la provincia. El día 14 se centrará en la producción quesera provincial. El 15, Nerpio y Ossa de Montiel expondrán sus variedades de cordero, mientras que el día 16 se centrará en la miel. Por último, el día 17, las localidades de Villarrobledo, Lezuza y Santa Ana ofrecerán su variedad de azafrán.

En paralelo, el estand albergará también actuaciones teatrales como la Chica Charcos el martes 9 de septiembre o Las Bodas de Camacho el día 13, conciertos de artistas como Karmento el día 11, un tributo a Manolo García el 14 y Jairo de Remache el día 16, así como el espectáculo de comedia de Mario Ezno el día 15.