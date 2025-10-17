La Junta de Castilla-La Mancha permitirá en 2026 abrir a los comercios 7 domingos, entre ellos tres de diciembre, y 5 festivos

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha determinado los doce días en los que los establecimientos comerciales podrán abrir al público durante el año 2026. En total serán siete domingos y cinco festivos, según la orden publicada este ... viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Los días festivos autorizados para la apertura serán el 2 de abril (Jueves Santo), 6 de abril (Lunes de Pascua), 15 de agosto (Virgen de la Asunción), 12 de octubre (Fiesta Nacional) y 6 de diciembre (Día de la Constitución).
En cuanto a los domingos, los comercios podrán abrir el 4 y 11 de enero, 28 de junio, 29 de noviembre y los 13, 20 y 27 de diciembre, fechas que coinciden con el periodo de mayor actividad comercial del año.
Según indica la Consejería, la fijación de estas fechas se ha realizado «tras audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región».
Con esta planificación, la Junta busca equilibrar los intereses del sector comercial y las necesidades de los consumidores, asegurando la compatibilidad entre la actividad económica y el descanso de los trabajadores.
