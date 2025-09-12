La Junta no asumirá las rutas de autobús que descarta el Ministerio si Transportes no aporta financiación suficiente

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que considera inviable asumir los tráficos que el Estado deja de prestar con el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por autobús, al no existir una fórmula de financiación que cubra íntegramente el déficit generado por las rutas afectadas ni una definición clara del periodo de aportación económica.

Según el estudio elaborado por la Dirección General de Transportes y Movilidad, el coste necesario para sufragar las expediciones asciende a 16 millones de euros, mientras que la propuesta del Ministerio contempla solo una aportación de 7 millones. La diferencia, advierte el Ejecutivo autonómico, hace imposible garantizar la continuidad del servicio en condiciones de seguridad jurídica y presupuestaria.

347 municipios sin parada

El análisis regional revela que el nuevo mapa concesional dejaría sin parada a 347 municipios de Castilla-La Mancha, lo que supondría la pérdida de 3.181 trayectos que actualmente permiten su conexión. Ante esta situación, la Junta subraya que no puede hacerse cargo de esos servicios sin una financiación garantizada que respalde la cobertura total del déficit.

El Gobierno regional reitera su disposición para planificar y poner en funcionamiento las rutas necesarias y asegura haber elaborado un diseño detallado de los itinerarios. Sin embargo, insiste en que esta actuación queda supeditada a que el Ministerio asegure «financiación plena y estable».

En cuanto a los trayectos que se propone sean prestados por otras comunidades autónomas en zonas limítrofes, la Junta no plantea objeciones, siempre que se respeten los principios de coordinación interterritorial.

Finalmente, la Junta solicita que se continúe trabajando de manera conjunta con el Ministerio más allá del 15 de septiembre, plazo dado por el Ministerio para aceptar o no el nuevo mapa concesional, con el fin de alcanzar una solución consensuada que contemple un modelo de financiación adaptado a las particularidades de Castilla-La Mancha y que garantice que ningún municipio quede aislado.

El modelo que plantea el Ministerio

La propuesta del Ministerio de Transportes establece que las comunidades autónomas se hagan cargo de los tráficos regionales de su competencia, que hasta ahora estaban integrados en las concesiones estatales, mientras que el Estado se centrará en los servicios de largo recorrido, conectando de manera más directa y rápida los principales núcleos de población.

El Ministerio asegura que en caso de que la comunidad autónoma, como es el caso de Castilla-La Mancha, no esté conforme con el nuevo mapa concesional y no acepte los tráficos de su competencia, el Estado seguirá asumiendo los recorridos que presta en la actualidad a través de concesiones de la Administración General del Estado.